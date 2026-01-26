Создатель фэнтези-экшена Beast of Reincarnation намекнул, что производительность игры не в приоритете для команды

Когда мы слышим название студии Game Freak, в голове обычно возникают две ассоциации: всенародно любимые «Покемоны» и, к сожалению, не самая выдающаяся техническая реализация их последних трехмерных проектов. После анонса нового амбициозного IP Beast of Reincarnation, визуально напоминающего Monster Hunter и другие экшены, у многих геймеров возник закономерный вопрос: смогут ли авторы совладать с оптимизацией? Судя по недавнему интервью, приоритеты разработчиков остаются неизменными — эмоции важнее FPS.

Геймдиректор проекта Кота Фурушима в беседе с журналистами IGN ответил на критику, которая преследует студию из-за технических проблем в их 3D-играх с открытым миром. Он отметил, что команда не стремится гнаться за "бенчмарками" и выжиманием всех соков из железа 2026 года, предпочитая концентрироваться на уникальности игрового процесса.

Наш главный фокус — это именно игровой опыт. Частью этого, конечно, является обеспечение хорошей производительности, но наше внимание больше сосредоточено на том, чтобы донести до вас ощущения и убедиться, что наше видение достигнет ваших рук и сердец.

— пояснил Фурушима.

Разработчик также подчеркнул, что Beast of Reincarnation будет глубоко укоренена в эстетике японской природы. Игра сосредоточится на темах одиночества и изоляции, преодолеть которые поможет доверие к союзникам. В данном случае — к боевому псу-компаньону.

Остается надеяться, что этот фокус на «видении» не приведет к техническим проблемам на релизе. Выход игры запланирован на лето 2026 года, и она сразу появится в каталоге Xbox Game Pass.