Создатели Pokеmon представили свой первый крупный проект вне знаменитой франшизы - Beast of Reincarnation

Game Freak, студия, прославившаяся серией Pokémon, представила свой первый крупный проект вне знаменитой франшизы — приключенческую игру Beast of Reincarnation. Анонс состоялся на Xbox Games Showcase 2025, сопровождаемый атмосферным трейлером.
Игроки возьмут на себя роль молодой девушки, путешествующей вместе с волком-компаньоном по живописным японским деревням и густым лесам. В игре сочетаются исследование мира в реальном времени и динамичные боевые сцены, а ключевой темой становится возрождение природы. Главная героиня обладает силой создавать новую жизнь, что помогает ей раскрывать тайны окружающего мира.
Beast of Reincarnation выйдет в 2026 году на PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна через Xbox Cloud. Это обещает стать свежим и захватывающим опытом для поклонников жанра и фанатов Game Freak.
куда там в суд подавать пойду студию гибли расталкивать за принцесу Мононоке.
"им можно непутайти"
да походу это из азиатской культуры и гибли своего оленя тоже где-то срисовали.
ага точно еще и наусику из долины ветров тоже срисовали и лапуту ... ух нехорошие. есть такая вещь "богатая фантазия\воображение" называется. а так это гибли микс полный роботы из лапуты девка с волком из принцесы мононоке вирус из Наусики из долины ветров там еще можно покапаться
Воображение это понятно но еще там есть куча мифов и сказок в азиатской культуре
Какой ещё первый крупный проект, про Little Town Hero и прочие инди-поделки все уже забыли. Заранее готовимся к пустым локациям и фирменной производительности последних покемонов, только теперь на мощностях иксбокса.
интересно,вот такой уровень визула должен быть в sb
Симпотная деваха, постапок, роботы, катаны.. палюбому заценю.