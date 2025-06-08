Создатели Pokеmon представили свой первый крупный проект вне знаменитой франшизы - Beast of Reincarnation

Game Freak, студия, прославившаяся серией Pokémon, представила свой первый крупный проект вне знаменитой франшизы — приключенческую игру Beast of Reincarnation. Анонс состоялся на Xbox Games Showcase 2025, сопровождаемый атмосферным трейлером.

Игроки возьмут на себя роль молодой девушки, путешествующей вместе с волком-компаньоном по живописным японским деревням и густым лесам. В игре сочетаются исследование мира в реальном времени и динамичные боевые сцены, а ключевой темой становится возрождение природы. Главная героиня обладает силой создавать новую жизнь, что помогает ей раскрывать тайны окружающего мира.

Beast of Reincarnation выйдет в 2026 году на PC и Xbox Series X|S, а также будет доступна через Xbox Cloud. Это обещает стать свежим и захватывающим опытом для поклонников жанра и фанатов Game Freak.