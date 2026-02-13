ЧАТ ИГРЫ
Beast of Reincarnation 04.08.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Постапокалипсис
6.7 44 оценки

Создатели "визуально посредственных" игр про покемонов объяснили, откуда у Beast of Reincarnation такая красивая графика

2BLaraSex 2BLaraSex

Японская студия Game Freak известна тем, что давно сотрудничает с Nintendo и делает игры про покемонов, которые, мягко говоря, выделяются посредственной графикой. Поэтому когда студия представила впечатляющий экшен Beast of Reincarnation, это заставило многих фанатов задуматься, как разработчики смогли создать игру с такой красивой графикой и плавными анимациями. В новом интервью Eurogamer геймдиректор Кота Фурусима раскрыл этот секрет, объяснив, что Game Freak привлекла к разработке несколько десятков сторонних специалистов.

Креативное направление и управление проектом остаются в руках сотрудников Game Freak. Однако поскольку наша внутренняя команда сравнительно невелика, мы работаем с проверенными внешними партнерами над отдельными частями проекта, необходимыми для реализации задуманного.

Таким образом, Beast of Reincarnation так хорошо выглядит, потому что львиная доля визуальной составляющей и технического исполнения легла на плечи нескольких десятков внешних студий, с которыми японские разработчики ранее уже имели опыт сотрудничества. Именно эти партнеры и помогли добиться той кинематографичности и плавности, которой так не хватало последним играм серии Pokémon.

Релиз Beast of Reincarnation намечен на 4 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Комментарии:  7
Alex40001

ну есть корейци офигенно в 2-3d работающие че удивляться?

нитгитлистер

садись 2. читай заново

Alex40001 нитгитлистер
"...проверенными внешними партнерами..."
FumblingLysanias
"визуально посредственных" игр про покемонов -

В заголовке лишнее слово...🤣

ToRedoran

Нанимайте эти сторонние студии для покемонов Х поколения ) Тем более 30 лет серии в этом году.

Scorpion_GamePlay

У каво? Какая графика нафиг

NeroTrion

Геймдиректор Кота Фурусима объяснил, почему в играх про покемонов посредственная графика: "Это же покемоны. Итак схавают".