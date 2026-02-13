Создатели "визуально посредственных" игр про покемонов объяснили, откуда у Beast of Reincarnation такая красивая графика

Японская студия Game Freak известна тем, что давно сотрудничает с Nintendo и делает игры про покемонов, которые, мягко говоря, выделяются посредственной графикой. Поэтому когда студия представила впечатляющий экшен Beast of Reincarnation, это заставило многих фанатов задуматься, как разработчики смогли создать игру с такой красивой графикой и плавными анимациями. В новом интервью Eurogamer геймдиректор Кота Фурусима раскрыл этот секрет, объяснив, что Game Freak привлекла к разработке несколько десятков сторонних специалистов.

Креативное направление и управление проектом остаются в руках сотрудников Game Freak. Однако поскольку наша внутренняя команда сравнительно невелика, мы работаем с проверенными внешними партнерами над отдельными частями проекта, необходимыми для реализации задуманного.

Таким образом, Beast of Reincarnation так хорошо выглядит, потому что львиная доля визуальной составляющей и технического исполнения легла на плечи нескольких десятков внешних студий, с которыми японские разработчики ранее уже имели опыт сотрудничества. Именно эти партнеры и помогли добиться той кинематографичности и плавности, которой так не хватало последним играм серии Pokémon.



Релиз Beast of Reincarnation намечен на 4 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.