В Beast of Reincarnation не будет открытого мира и сетевых функций

Game Freak, студия, известная благодаря Pokémon, раскрыла новые подробности о Beast of Reincarnation, своей первой AAA-RPG за пределами вселенной «карманных монстров». Руководитель проекта Кота Фурушима рассказал о боевой системе, структуре игры и уровнях сложности в недавнем интервью журналу Famitsu.
По словам Фурусимы, в игре не будет традиционной для soulslikes формулы:«Мы создали игру так, чтобы она была увлекательной даже тем, кто не очень хорош в экшн-играх. Вы можете выбрать уровень сложности, поэтому я рекомендую выбрать более низкий уровень, если вы не уверены в своих силах.
Что касается структуры, то Beast of Reincarnation — это не открытый мир, а широкий линейный путь, разделенный на отдельные области:
Это долгое путешествие с большим количеством разных локаций, поэтому вы можете думать об этом как о длинном и очень широком пути. Не совсем открытый мир, а скорее дорога в Киото, разделенная на уровни-«районы.
Решение об отказа от онлайн-элементов было принято разработчиками в целях сосредоточения внимания на основной концепции игры.
Поскольку отношения между человеком и животным очень важны, мы осознанно отказались от онлайн-элементов.
Помимо выбора уровня сложности, геймеры смогут персонализировать игровой процесс за счет пассивных навыков, и одним из основных компонентов геймплея станет система связей с Ку. На начальном этапе у пса будет только одно пассивное умение, но их количество растет по мере укрепления связи между ним и Эммой.
По мере роста привязанности Ку их количество будет постепенно увеличиваться. Всего можно будет настроить до шести навыков.
— пояснил Фурушима
Для повышения привязанности необходимо регулярно кормить и гладить собаку.
