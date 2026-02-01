В Beast of Reincarnation не будет открытого мира и сетевых функций

Game Freak, студия, известная благодаря Pokémon, раскрыла новые подробности о Beast of Reincarnation, своей первой AAA-RPG за пределами вселенной «карманных монстров». Руководитель проекта Кота Фурушима рассказал о боевой системе, структуре игры и уровнях сложности в недавнем интервью журналу Famitsu.

По словам Фурусимы, в игре не будет традиционной для soulslikes формулы:«Мы создали игру так, чтобы она была увлекательной даже тем, кто не очень хорош в экшн-играх. Вы можете выбрать уровень сложности, поэтому я рекомендую выбрать более низкий уровень, если вы не уверены в своих силах.

Что касается структуры, то Beast of Reincarnation — это не открытый мир, а широкий линейный путь, разделенный на отдельные области:

Это долгое путешествие с большим количеством разных локаций, поэтому вы можете думать об этом как о длинном и очень широком пути. Не совсем открытый мир, а скорее дорога в Киото, разделенная на уровни-«районы.

Решение об отказа от онлайн-элементов было принято разработчиками в целях сосредоточения внимания на основной концепции игры.

Поскольку отношения между человеком и животным очень важны, мы осознанно отказались от онлайн-элементов.

Помимо выбора уровня сложности, геймеры смогут персонализировать игровой процесс за счет пассивных навыков, и одним из основных компонентов геймплея станет система связей с Ку. На начальном этапе у пса будет только одно пассивное умение, но их количество растет по мере укрепления связи между ним и Эммой.

По мере роста привязанности Ку их количество будет постепенно увеличиваться. Всего можно будет настроить до шести навыков.

— пояснил Фурушима

Для повышения привязанности необходимо регулярно кормить и гладить собаку.