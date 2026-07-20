В духе Stellar Blade, NieR и Sekiro: появились первые превью экшен-RPG Beast of Reincarnation

Свежие превью футуристической экшен-RPG Beast of Reincarnation раскрыли множество новых подробностей о грядущей игре, релиз которой состоится уже 4 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Как сообщает инсайдер Genki_JPN, прохождение основного сюжета займет около 30-40 часов. Сам проект позиционируется как открыто-зоновая экшен-RPG с динамичными боями, которые уже успели сравнить с такими тайтлами, как Stellar Blade, Sekiro: Shadows Die Twice, Ghost of Yotei и Final Fantasy XVI.

Особое внимание журналисты уделили боевой системе. Хотя в игре присутствует парирование, тайминг для успешного блока здесь гораздо более лояльный, чем в Sekiro, что делает геймплей доступнее и не требует от игрока привычного для соулслайков уровня сложности. Кроме того, игроки смогут замедлять время, чтобы отдавать тактические приказы через спутницу-собаку по имени Ку - эта механика напоминает систему Active Time Battle из Final Fantasy 7 Remake.

По атмосфере Beast of Reincarnation сравнивают с NieR: Automata и "Принцессой Мононоке", а среди источников вдохновения режиссера называются философские темы, затронутые в "Бегущем по лезвию".

Отдельного упоминания заслуживает система передвижения: волосы главной героини Эммы могут превращаться в древесные корни, помогая исследовать окружение. В игре также будут гигантские боссы, костры, служащие точками прокачки для открытия новых способностей, и, по словам превьюеров, интригующий сюжет. Разработка игры велась около пяти-шести лет, и это заметный шаг в сторону от привычной работы студии Game Freak над серией Pokémon.

Beast of Reincarnation выйдет 4 августа 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Сюжет расскажет о путешествии Эммы и ее верной собаки Ку по постапокалиптической Японии в попытке уничтожить источник паразитической чумы, угрожающей миру.