Фанаты GTA4 могут быть спокойны - Grove Street анонсировала игру BeastLink о битвах кайдзю с полным разрушением

BeastLink — это новая многопользовательская экшен-игра, анонсированная Grove Street Games для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam. Игра переносит игроков в полностью разрушаемые города, где они могут выступать в роли людей, управлять транспортными средствами или сливаться с гигантскими кайдзю, чтобы сеять хаос. Ранний доступ запланирован на эту зиму, а закрытое бета-тестирование для ПК начнётся 8 мая.

Сюжет BeastLink основан на сценарии после коллапса: человечество выживает в разрозненных крепостях, в то время как колоссальные существа господствуют в руинах. Технология, которая почти истребила вид, теперь является единственным инструментом, способным сохранить его. В этом контексте игрокам необходимо собрать ресурс, называемый сывороткой, и использовать его для выполнения так называемой BeastLink — слияния со спящими кайдзю, которое открывает уникальные способности и разрушительную силу. Чем сильнее связь, установленная с существом, тем больше сила, но и тем выше риск быть поглощённым им.

На поле боя сочетаются три различных роли: сражаться в прямом бою в качестве человека, поддерживать команду с помощью техники, такой как автомобили, вертолёты, танки и самолёты, или взять под контроль одно из существ и стать основным оружием команды. По словам Grove Street Games, каждая роль имеет стратегическое значение в масштабной войне, предлагаемой игрой.

Главное техническое отличие BeastLink — это запатентованная система под названием SuperDestruction. Это полноценный механизм разрушения, где здания могут быть снесены, целые городские кварталы уничтожены, а весь город перестроен во время матча. По словам разработчика, каждая карта содержит сотни тысяч разрушаемых объектов, и ни один элемент окружающей среды не находится вне досягаемости игроков.

Многопользовательский режим поддерживает до 32 игроков одновременно, при этом на больших картах одновременно активны несколько кайдзю. Представленный набор игровых существ описывается как разнообразный, от ловких воздушных охотников до громил ближнего боя. Предыстория также обещает ответить на вопросы о происхождении вспышки, изменившей мир, и о цене сохранения человечества.