Grove Street Games объяснила, почему делает ставку на BeastLink - и почему это риск для студии

Grove Street Games, известная по работе над Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, рассматривает свой новый проект BeastLink не просто как очередную игру, а как попытку изменить позицию студии на рынке и уйти от статуса команды, занимающейся в основном портами и ремастерами.

В интервью глава студии Томас Уильямсон признал, что идея BeastLink выросла из довольно простого наблюдения: на рынке почти нет крупных кооперативных игр про кайдзю. По его словам, команда сознательно выбрала рискованное направление, потому что ниша выглядит перспективной, но почти не проверена коммерчески.

Отвечая на вопрос о балансе между людьми и кайдзю, разработчик подчеркнул, что изначально проект строился вокруг асимметрии сил, но от сложных неравных режимов пришлось отказаться. Причина — проблемы с балансом. В итоге студия сделала ставку на симметричные PvP-режимы, где у каждой стороны есть доступ к одинаковым возможностям, включая превращение в кайдзю.

Отдельно Уильямсон рассказал, что система превращения в монстров — это не просто эффектный элемент, а ключевой инструмент баланса. Игрокам нужно накапливать ресурс, чтобы «подключиться» к кайдзю, и именно это решает, кто получает преимущество в матче.

На вопрос о максимальном количестве игроков он отметил, что команда остановилась на диапазоне 24–32 человек. Более высокие значения, по его словам, сразу создают проблемы с производительностью и восприятием разрушений, поэтому студия сознательно ограничила масштаб ради стабильности.

Также разработчики подтвердили, что в раннем доступе появится PvE-режим, хотя изначально он не входил в публичную демо-версию. Это связано с тем, что часть аудитории просила более «сценарный» опыт, и студия решила добавить его как эксперимент.