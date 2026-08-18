Студия Grove Street Games выпустила в ранний доступ масштабный экшен про кайдзю BeastLink

Студия Grove Street Games, получившая широкую известность после релиза обновленной трилогии Grand Theft Auto, выпустила в ранний доступ на платформе Steam свой новый проект под названием BeastLink. На старте сетевой боевик о сражениях гигантских существ привлек пиковый онлайн всего в 7 человек при базовой стоимости 855 рублей и скидке в 10% на первой неделе продаж. При этом разработчики полностью отказались от русскоязычной локализации, ограничив список поддерживаемых языков 6 зарубежными вариантами без перевода текста и субтитров.

Геймплей BeastLink совмещает механики пехотного шутера, управление военной техникой и прямое управление колоссальными кайдзю в сетевых матчах до 32 участников. Обычные бойцы сражаются на улицах с тяжелым вооружением, управляют бронетранспортерами, танками Abrams, вертолетами и боевыми истребителями, собирая специальную сыворотку. Накопление этого ресурса позволяет пехотинцам связать свое сознание со спящими зверями и лично возглавить разрушение мегаполиса. Авторы делают упор на запатентованную физическую систему Суперразрушение, которая рассчитывает уничтожение сотен тысяч объектов и зданий по сети в реальном времени.

В стартовой версии игры доступно 4 управляемых кайдзю с уникальными боевыми стилями и собственными деревьями навыков. В их число вошли двуногая рептилия Horned Lizard, стреляющая лазерными лучами из глаз и хватающая технику длинным языком, четвероногий зверь Bull Shark, призывающий удары молний с небес, а также примат Mandrill, способный скатывать из обломков зданий гигантские шары и пинать их во врагов. Четвертым монстром стала летающая Vampire Bat, атакующая авиацию в воздухе, оглушающая противников эхолокацией и высасывающая здоровье клыками. Звери способны восстанавливать запас сил прямо во время боя, пожирая солдат и мелких мутантов.

Ранний доступ предлагает 3 карты и мультиплеерный режим Convergence, включающий как соревновательные, так и кооперативные сценарии. Игрокам доступны сопровождение ученых в режиме Hazard Pay, командная битва на уничтожение вражеских кайдзю Beast Brawl и удержание районов Colony Purge с зачисткой зданий от гнезд агрессивных пауков и москитов. В кооперативных вариантах сложность автоматически растет после каждой победы команды. Помимо мультиплеера с выделенными серверами и ботами, проект содержит обучающую сюжетную кампанию и тренировочную арену Battle Arena для сражений зверей в одиночку или с друзьями.

Как сообщили разработчики из Grove Street Games, этап раннего доступа позволит небольшой независимой команде доработать масштабную физику разрушений и баланс совместно с аудиторией. Полноценный релиз версии 1.0 запланирован на лето 2027 года, а в финальный вариант авторы обещают добавить 12 карт на основе 3 реальных городов, 8 монстров и 10 полноценных сюжетных миссий для кооперативного прохождения. Создатели проекта предупредили о повышении ценника после завершения раннего доступа, но подчеркнули, что внутриигровая валюта будет зарабатываться исключительно геймплейным путем без продажи преимуществ за реальные деньги.

Техническая составляющая экшена требует операционную систему Windows 10, накопитель объемом 30 ГБ и процессор уровня Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 5 1500X вместе с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce RTX 2060 в минимальной конфигурации. Для комфортной игры разработчики рекомендуют конфигурацию с процессором Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700X, 32 ГБ ОЗУ и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070 либо AMD Radeon RX 6700 XT. Игра поддерживает технологии масштабирования DLSS 4.5, FSR3 и генерацию кадров, а в будущем запланирован релиз на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.