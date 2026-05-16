Студия Grove Street Games запустила 2-й этап закрытого тестирования экшена BeastLink

Разработчики из студии Grove Street Games сообщили о начале 2-го этапа выходных дней закрытого тестирования игры BeastLink. Тестирование началось 15 мая 2026 года и продлится до 18 мая. На этом этапе авторы расширили географию серверов, добавив Европу и Азию, а также разрешили участникам приглашать до 2-х друзей из сервиса Steam.

В свежем обновлении создатели прислушались к отзывам игроков после 1-го этапа. Была добавлена новая карта Wharf с портовой зоной, кранами и зиплайнами. Для любителей разных стилей игры появились раздельные серверы для режимов против окружения и против других игроков. Также в меню развертывания теперь доступен режим Battle Arena, где можно самостоятельно или с друзьями управлять монстрами и разрушать город без участия противников под управлением искусственного интеллекта.

Сражения кайдзю стали более динамичными благодаря большей свободе передвижений и атак. Разработчики добавили нового врага в виде быстрого паука разведчика, улучшили физику транспорта и доработали систему разрушений. Теперь в игре работает технология масштабирования FSR3 для поддерживаемых видеокарт. В проекте используется собственная система Суперразрушение, позволяющая уничтожать целые кварталы, где на каждой карте находится более 100 000 разрушаемых объектов.

Проект BeastLink предлагает асимметричный геймплей с участием людей, техники и гигантских зверей на картах для 32-х игроков. На данный момент тестерам доступны 3 монстра, а именно рогатая ящерица, мандрил и тупорылая акула. В будущем планируется выпустить игру в раннем доступе, а релиз финальной версии 1.0 намечен на лето 2027 года. На старте 1-й версии разработчики обещают добавить 12 карт на основе 3-х реальных городов, 8 монстров и 10 сюжетных миссий с поддержкой кооператива по сети.