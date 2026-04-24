Beastro 21.05.2026
Адвенчура, Инди, Карточная
5.3 7 оценок

Готовь, чтобы выжить: Beastro превращает кулинарию в основу приключения и выходит 21 мая

butcher69 butcher69

Timberline Studio объявила, что Beastro выйдет 21 мая на консолях и ПК, а также сразу появится в Xbox Game Pass. Проект предлагает необычное сочетание кулинарного симулятора, приключения и карточной тактики — и именно эта смесь выглядит его главным козырем.

Игрокам предстоит взять на себя роль повара Панко, который управляет рестораном и одновременно помогает героям спасать мир. В отличие от типичных RPG, здесь прогресс напрямую связан с готовкой: блюда формируют «колоду» персонажей, влияя на их способности в боях. Такой подход выглядит свежо — это не просто крафт ради крафта, а полноценная игровая система.

Отдельное внимание уделено уютной стороне: сбор ингредиентов, развитие ресторана и взаимодействие с жителями создают атмосферу, напоминающую более расслабленные проекты. Но при этом игра добавляет слой стратегии через пошаговые сражения, что может привлечь более хардкорную аудиторию.

Сама идея «спасти мир через еду» звучит необычно, но в индустрии, где многие проекты копируют друг друга, такие эксперименты как раз и выделяются. Вопрос лишь в балансе: если механики не будут конфликтовать друг с другом, Beastro может занять нишу между уютными симуляторами и тактическими RPG.

И выход в Game Pass — разумный шаг: для нестандартных проектов это часто лучший способ найти свою аудиторию.

