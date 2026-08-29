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Beat Saber 01.05.2018
Аркада, Музыка, Виртуальная реальность
8 74 оценки

Beat Saber получила статус "Frame Verified" для VR-гарнитуры Valve Steam Frame

KoRnEr KoRnEr

Судя по последним данным, долгожданный VR-шлем Valve Steam Frame может появиться уже «со дня на день». Тем временем компания Valve активно тестирует игры в преддверии официального запуска гарнитуры. Очередным, и одним из самых громких проектов, получивших значок «Frame Verified», стала ритм-игра Beat Saber, которая ранее значилась как неподдерживаемая на Steam Frame.

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Изменения, впервые отмеченные порталом GamingOnLinux, отражены в недавнем обновлении пакета игры в базе данных SteamDB. Согласно этим данным, ритм-игра перешла из категории «неподдерживаемая из-за проблем с графической производительностью» в категорию «полностью подтверждённая Frame Verified». В рамках верификации была также подтверждена корректная и полная поддержка раскладки контроллера.

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После получения статуса Beat Saber теперь отображается на специальной странице «Great on Frame» в магазине Steam. Всего на данный момент на этой странице представлено 98 сертифицированных игр, готовых к работе на Steam Frame. Стоит отметить, что Valve понизила требования для получения статуса Verified с 90 до 72 кадров в секунду, что могло способствовать расширению списка совместимых проектов.

Программа Steam Frame Verified подразумевает, что игра должна быть полностью воспроизводима на гарнитуре Steam Frame в автономном режиме, работая исключительно на встроенном процессоре Arm. Ранее Beat Saber была отмечена как неподдерживаемая, поскольку, по мнению Valve, настройки графики не позволяли достичь стабильной производительности на Frame.

Напомним, что Steam Frame — это беспроводная VR-гарнитура от Valve, которая позволит запускать игры как в автономном режиме (через SteamOS), так и с помощью стриминга с ПК через выделенный адаптер на частоте 6 ГГц. Ожидается, что релиз устройства состоится во второй половине 2026 года.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
JackBV

Читаю заголовок с таким лицом

1
robotnikkkk0002

......ПОФФФФФ НА ЕТУ steam frame ЛИШ Б ШО НИТ СДЕЛОЛИ Б НА СЧЬОТ клиента на адроида

.....ВСО ЖДДУ ЩО МОЖ БУТ ПРЯМ НА УСТРРЙСВЕ офыцално.....В ПРИЛЖЕНИИ ЕЩЩО И ИГОР ЗАПССКАТ щоб ет как лаунчер