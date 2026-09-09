Энтузиасты научили цифровую модель мозга мухи играть в Beat Saber

Разработчица и исследовательница под ником lyra bubbles продемонстрировала необычный научный эксперимент, в рамках которого цифровая копия мозга плодовой мухи учится проходить ритм-игру Beat Saber. Для симуляции используется полный коннектом дрозофилы, включающий более 165 122 нейронов и свыше 50.4 млн синаптических соединений. Виртуальное насекомое вооружили двумя световыми мечами и отправили отбивать ритмические блоки под ремикс заглавной темы Among Us.
Интерфейс симуляции, созданный на базе библиотеки Three.js, в реальном времени отображает спайковую активность нейронов и работу 130 двигательных моторных нейронов, отвечающих за ориентацию и координацию движений. Задержка отклика цифровой нервной системы составляет около 14 миллисекунд при частоте спайков от 0 до 200 Гц. В представленной демонстрации модель пытается наносить удары по приближающимся синим и красным кубам в темпе 100 ударов в минуту.
На текущем этапе цифровая муха играет с заметными ошибками и регулярно пропускает ноты. Как пояснила разработчица, зрительная кора пока находится в процессе настройки, а двигательная кора переобучена под заранее записанный повтор движений, из-за чего насекомое скорее беспорядочно машет мечами в направлении объектов. По словам автора проекта, в данный момент система проходит масштабное обучение с подкреплением, которое призвано выработать осознанные игровые паттерны и повысить точность ударов.
Необычный эксперимент вызвал оживленные обсуждения последствий столь радикального переобучения биологических нейросетей. В сообществе возникли закономерные споры о том, не сотрет ли агрессивное машинное обучение базовые инстинкты выживания виртуального существа, лишив его даже понимания концепции поиска пищи. Создательница проекта подтвердила интерес к этой проблеме и заявила, что после завершения тренировок в ритм-игре планирует вернуть модифицированный мозг в стандартную симуляцию природной среды, чтобы проверить его жизнеспособность.
В дальнейшие планы исследовательницы входит проверка реакции цифрового мозга на композициях исполнителя Camellia на уровне сложности Expert+, где от игрока требуются запредельные рефлексы.
Теперь осталось только научить муху писать рецензии на игры и постить твиты в соцсетях чтобы все эти косноязычные выскочки типа Тошки Логвинова, Джейсона Шраера или любого червяка из IGN были немедленно выставлены на мороз.
Если энтузиазм экспериментаторов действительно дойдёт даже до такого, известное выражение "миллионы мух не могут ошибаться" обретёт поразительную вещественность.
Всё начиналось с мух...