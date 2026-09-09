Энтузиасты научили цифровую модель мозга мухи играть в Beat Saber

Разработчица и исследовательница под ником lyra bubbles продемонстрировала необычный научный эксперимент, в рамках которого цифровая копия мозга плодовой мухи учится проходить ритм-игру Beat Saber. Для симуляции используется полный коннектом дрозофилы, включающий более 165 122 нейронов и свыше 50.4 млн синаптических соединений. Виртуальное насекомое вооружили двумя световыми мечами и отправили отбивать ритмические блоки под ремикс заглавной темы Among Us.

Интерфейс симуляции, созданный на базе библиотеки Three.js, в реальном времени отображает спайковую активность нейронов и работу 130 двигательных моторных нейронов, отвечающих за ориентацию и координацию движений. Задержка отклика цифровой нервной системы составляет около 14 миллисекунд при частоте спайков от 0 до 200 Гц. В представленной демонстрации модель пытается наносить удары по приближающимся синим и красным кубам в темпе 100 ударов в минуту.

На текущем этапе цифровая муха играет с заметными ошибками и регулярно пропускает ноты. Как пояснила разработчица, зрительная кора пока находится в процессе настройки, а двигательная кора переобучена под заранее записанный повтор движений, из-за чего насекомое скорее беспорядочно машет мечами в направлении объектов. По словам автора проекта, в данный момент система проходит масштабное обучение с подкреплением, которое призвано выработать осознанные игровые паттерны и повысить точность ударов.

Необычный эксперимент вызвал оживленные обсуждения последствий столь радикального переобучения биологических нейросетей. В сообществе возникли закономерные споры о том, не сотрет ли агрессивное машинное обучение базовые инстинкты выживания виртуального существа, лишив его даже понимания концепции поиска пищи. Создательница проекта подтвердила интерес к этой проблеме и заявила, что после завершения тренировок в ритм-игре планирует вернуть модифицированный мозг в стандартную симуляцию природной среды, чтобы проверить его жизнеспособность.

В дальнейшие планы исследовательницы входит проверка реакции цифрового мозга на композициях исполнителя Camellia на уровне сложности Expert+, где от игрока требуются запредельные рефлексы.