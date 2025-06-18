С июня 2025 года авторы Beat Saber прекращают выпуск новых обновлений для игры на PS4 и PS5

Разработчики привержены VR и готовят большие шаги в будущем. Что это значит для игроков:
Игра и покупки:
- Игроки смогут продолжать играть и пользоваться купленным контентом. Beat Saber останется доступным для покупки на PS4 и PS5. До 18 июня 2025 года можно приобретать все доступные песни и наборы. Нового контента после этой даты не будет.
Мультиплеер:
- Многопользовательский режим будет работать до 21 января 2026 года. После этой даты он станет недоступен на PS4 и PS5.
Кросс-покупка:
- По-прежнему будет работать между PS4 и PS5.
Поддержка:
- Разработчики продолжат оказывать техническую поддержку на PlayStation.
Последнее обновление:
- Трек Леди Гаги «Abracadabra» от 5 июня 2025 года — последний контент для PS4/PS5.
Steam:
- Поддержка и обновления для Steam продолжаются без изменений.