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Beat Saber 01.05.2018
Аркада, Музыка, Виртуальная реальность
7.9 64 оценки

С июня 2025 года авторы Beat Saber прекращают выпуск новых обновлений для игры на PS4 и PS5

Solstice Solstice

Разработчики привержены VR и готовят большие шаги в будущем. Что это значит для игроков:

Игра и покупки:

  • Игроки смогут продолжать играть и пользоваться купленным контентом. Beat Saber останется доступным для покупки на PS4 и PS5. До 18 июня 2025 года можно приобретать все доступные песни и наборы. Нового контента после этой даты не будет.

Мультиплеер:

  • Многопользовательский режим будет работать до 21 января 2026 года. После этой даты он станет недоступен на PS4 и PS5.

Кросс-покупка:

  • По-прежнему будет работать между PS4 и PS5.

Поддержка:

  • Разработчики продолжат оказывать техническую поддержку на PlayStation.

Последнее обновление:

  • Трек Леди Гаги «Abracadabra» от 5 июня 2025 года — последний контент для PS4/PS5.

Steam:

  • Поддержка и обновления для Steam продолжаются без изменений.
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