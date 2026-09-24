Студия Beat Games анонсировала крупнейшее обновление для Beat Saber с управлением руками и новым режимом

Студия Beat Games официально представила масштабное обновление для ритм-игры Beat Saber, релиз которого запланирован на весну 2027 года. Апдейт выйдет на устройствах Meta Quest, очках Meta VR Glasses и на платформе Steam. Главным нововведением станет универсальное отслеживание движений рук высокой точности, позволяющее проходить всю музыкальную библиотеку проекта без использования физических контроллеров.

Контроллеры никуда не исчезнут. Это просто еще один способ играть, а не замена привычному управлению. - Команда разработчиков Beat Games

Ключевой частью масштабного апдейта станет совершенно новый одиночный режим Flux, полностью спроектированный вокруг взаимодействия с помощью открытых ладоней и жестов. В этом режиме руки игрока становятся оружием: способность Flux Tether формирует силовой луч между ладонями для разрезания ритмических блоков, а прямыми ударами кулаков предстоит пробивать отдельные цели. Уничтожение объектов заполняет шкалу энергии Jolt, активация которой сжатием кулаков приносит повышенные очки. На старте режим предложит 35 композиций из оригинальных саундтреков и тематических наборов, включая треки от DragonForce, Lindsey Stirling, Camellia и Teminite, причем играть в него позволят как руками, так и стандартными контроллерами.

Существенной переработке подвергнется и одиночная кампания игры. Разработчики внедрят в нее легкие повествовательные элементы, новые типы препятствий, обновленные цепочки испытаний и промежуточные контрольные точки, открывающие доступ к эксклюзивным наградам. Вместе с сюжетным режимом изменится интерфейс проекта: главное меню переработают для ускоренного перехода к нужным трекам и режимам, а также для более наглядного обучения новичков.

Впервые с момента полноценного релиза в 2019 году игра получит комплексную систему прогрессии и косметических наград. Пользователи смогут разблокировать альтернативные световые мечи, видоизмененные блоки нот и бомбы, а также украшать личный профиль достижениями, баннерами и значками. Управление всеми открытыми предметами перенесут в отдельное меню инвентаря. Кроме того, авторы впервые почти за 10 лет полностью перерисовали ключевой арт и изменили фирменный логотип тайтла.

Сообщество встретило анонс неоднозначно. Значительная часть хардкорных игроков отнеслась к оптическому отслеживанию рук со скепсисом, напомнив про нестабильность технологии на высоких скоростях и отсутствие тактильной отдачи от вибрации, без которой точно попадать в тайминги крайне проблематично. Некоторые пользователи также усмотрели в концепции режима Flux прямое заимствование механик из другой популярной ритм-игры Synth Riders. Дополнительным поводом для критики стало неизбежное нарушение работы фанатских модификаций, силами авторов которых кастомные световые мечи и расширенная кастомизация появились в игре за много лет до официального обновления.