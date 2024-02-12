На ПК выйдет необычный рогалик Beat Slayer, напоминающий Hi-Fi Rush и Hades

Независимая команда разработчиков из студии ByteRockers' Games уже в апреле этого года собирается выпустить интригующий рогалик под названием Beat Slayer. Авторы проекта описывают его как уникальную смесь жанров, не похожую ни на что другое. Здесь творцы немного слукавили, ведь Beat Slayer сходу напоминает экшен Hi-Fi Rush и другой рогалик Hades, однако это сравнение идет только в плюс будущей новинке.

В Beat Slayer реализована классическая механика рогаликов, где вас ждет многоразовое прохождение повторяющихся этапов с уникальными отличиями и возможностями. Каждый забег обещает быть уникальным благодаря разнообразному оружию, способностям и противникам. Главной же особенностью игрового процесса проекта станет акцент на музыкальной составляющей и ритме.

Для успешного прохождения Beat Slayer важно двигаться и сражаться в ритм музыки, как это было в Hi-Fi Rush. С Hades же проект роднит похожий визуальный стиль и перспектива камеры под наклоном с некоторыми другими механиками геймплея.

Вместо того чтобы быть на заднем плане, музыка занимает центральное место. Присоединяйтесь к Мие, крутой любительнице музыки и умелой мастерице, которая сражается с полчищами роботов в антиутопическом Берлине в стиле 90-х. Есть только одно правило: держать ритм!

Релиз Beat Slayer состоится на ПК в цифровом магазине Steam 4 апреля. Все желающие уже могут опробовать проект с помощью бесплатной демоверсии.