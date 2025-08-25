Инди-разработчик высказался о UE5: в плохой оптимизации виноваты не движки, а "плохие практики"

Эрик Раджот, создатель хоррор-шутера Beautiful Light, не стал держать в себе раздражение и честно рассказал, кто на самом деле портит игры на Unreal Engine 5. По его словам, UE5 — не злодей, а просто инструмент, а все жалобы на тормоза часто связаны с «плохими практиками разработки».

В соцсетях Раджот пояснил: Epic Games снабдило разработчиков всем необходимым для оптимизации — документацией, инструментами и примерами успешных проектов. Он привёл The Finals и Clair Obscur: Expedition 33 как доказательство того, что даже команды с крошечными бюджетами могут выжать плавный FPS.

Критика UE5 усилилась после Mafia: The Old Country и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, где геймеры жаловались на тормоза. Но Раджот уверен: при грамотной настройке даже RTX 3060 тянет стабильные 60 кадров.

Beautiful Light, релиз которой намечен на 2026 год, обещает стать визитной карточкой оптимизации UE5. Уже сейчас игра выдаёт около 200 кадров в нативном 4K с включённой генерацией кадров (x2). Раджот подчёркивает: секрет не в магии движка, а в здравом смысле и внимании к деталям.

Вывод прост: если игра тормозит, винить UE5 — как ругать молоток за то, что забил гвоздь криво. Главное — подход и умение разработчика.