Смертельная игра в прятки: вышел новый геймплей трейлер мрачного "Beautiful Light"

Жанр тактических шутеров с эвакуацией пополняется новым амбициозным проектом — Beautiful Light. Это хардкорный PvPvPvE-шутер с упором на выполнение задач, действие которого разворачивается в крайне враждебном и пугающем мире.



Главная цель игроков — поиск и успешная эвакуация ценных артефактов. Однако на пути встанут не только другие отряды, но и сама окружающая среда. Одной из ключевых особенностей Beautiful Light является система ролей:



1. Оперативники СБР (Силы быстрого реагирования): Игроки могут развивать своего персонажа, выполнять тактические задачи и пытаться выжить в кошмарных условиях.

2. Аномалии: Те, кому наскучило играть за людей, могут примерить на себя роль чудовищного монстра. В этом режиме вы сможете вторгаться в рейды других игроков, охотиться на них и мешать их эвакуации.



Игра обещает густую атмосферу хоррора, где каждый шорох может означать конец миссии.