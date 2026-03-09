Королевская битва, которую каждый из нас уже выигрывал: В сети появился необычный трейлер игры Become

Пока крупные студии соревнуются в масштабах открытых миров, инди-разработчики решили копнуть глубже в буквальном смысле. В сети появился трейлер игры Become, короткого приключенческого экшена от третьего лица, где главным героем выступает сперматозоид.



Игрокам предстоит возглавить гонку за жизнь среди миллионов конкурентов. Обещают полноценный микромир человеческой репродуктивной системы, полный опасностей, ловушек и биологических препятствий.



Ключевые особенности:

Прокачка: Система улучшений позволит адаптировать клетку под суровые условия среды.

Сюжет: Путь от «старта» до заветной яйцеклетки.

Продолжительность: Короткое, но насыщенное приключение на 2–3 часа.

Релиз: 2026 год на ПК.

Разработчики описывают проект как «эпическое путешествие к самому началу существования».

Кажется, это первый случай в геймдеве, когда за фразу «я прошел эту игру еще до своего рождения» никто не посчитает вас сумасшедшим.