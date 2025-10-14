Ты почти стал Королём в Becoming a King. Готов править и соблазнять?

Привет, мой амбициозный Принц
Дворец уже шепчет твоё имя, а местные красавицы ловят каждый твой шаг. Запиши в календарь важную дату — день, когда ты выйдешь из стен наскучившего монастыря и пойдёшь завоёвывать доверие поданных и принцесс
РЕЛИЗ BECOMING A KING состоится 24 ОКТЯБРЯ
Мы почти всё приготовили: история завершена и соткана из 50 насыщенных циклов, где каждое решение оставляет отпечаток на мире и на тех, кто к тебе тянется. В финале тебя ждёт честное подведение итогов — последствия того, что ты сделал и кого выбрал. А теперь последние новости разработки
Активности
Мы собрали для тебя по 5 уровней мета-активностей — это отдельные арки, которые раскрывают героя и мир. В каждой из них приготовили нечто особенное, что начинающему принцу надлежит знать и уметь:
- Дозор. Вместе с Бернардом вы идёте всё дальше в лес — и разговоры становятся темнее, ближе, откровеннее.
- Суд. Раскрой 5 дел и покажи всем, что за порядком в городе теперь следят особенно тщательно. Казнить или помиловать — чью сторону выберешь?
- Выступление. Поставь пьесы так, чтобы угодить взыскательным гостям. Провал — позор, успех — аплодисменты и влияние.
Романтика и искушения
Лучше всего будет испытать это самому, конечно же. Но пока рано, давай лучше посмотрим, что и сколько тебя ждёт:
- Прописаны диалоги для 12 свиданий
- Диалоги для 19 H-сцен
Каждая встреча, каждая сцена несёт в себе особый смысл. Получишь ли ты награду или узнаешь её получше — всё будет зависеть только от твоего выбора.
Атмосфера Солмонта
Помимо основных важных механик и арта мы занимались тем, что будет радовать тебя на протяжении всей игры. Таких мелочей очень много, но за ними стоит большая работа и любовь к проекту:
Анимации везде! H-сцены и главное меню порадуют плавностью, а наши маленькие версии героев получили дополнительные движения, чтобы в каждом кадре ощущалась искра характера.
Звуки. Все композиции готовы вам показать мир игры, наполнить его ощущениями и подчеркнуть важные моменты истории.
Теперь уведомления бережно сообщают, когда растут характеристики принца, развиваются отношения с персонажами или открывается новая сцена и свидание в галерее.
Галерея с воспоминаниями. В ней теперь можно не только пересматривать любимые моменты, но и перечитывать диалоги, а однажды открытые сцены остаются доступными навсегда — никакой повторной «добычи», только удовольствие.
Отполированные интерфейсы и экраны, понятная структура сохранений и загрузок, удобный журнал диалогов, огромная работа над оптимизацией и стабильностью — мы сделали всё, чтобы ничего не отвлекало тебя от твоей истории. Мы раскрыли все карты, чтобы ты смог принимать решение 24 октября — быть или не быть новым правителем Солмонта?
Если хочешь поддержать нас, сделай всего один шаг: добавь игру в вишлист на Steam
Все адекватные люди будут играть в ng4,bloodlines 2 и ремастеред pvz
Есть море людей, кто ждет эту игрушку..
Я не готов соблазнять, но готов КОМАНДОВАТЬ И ПОКОРЯТЬ! (да, это отсылка на Command and Conquer).
Вы бы сначала другие свои игры до ума довели. А то одни глюки с багами, плюс ещё в некоторых очень сильно в глаза бросается нейроарт.
=создано без применения нейросетей=
может кто там в саи, крите сидел рисавал
Это наверно Эшер рисовал, он такие любил вещи
и?
Сильно абузите нейронку, видно что почти все локации сгенерили и наспех отфотошопили. Зал суда вообще выглядит как деревянная коробка.
У них практически каждая вторая игра нейронку юзает, ну, может за исключением Линдерии, а остальные - чисто нейронка отфильтрованная в фотожопе.
Освоили стабл дифузион. Пустили с его помощью конвейер поделок. Классный стартап.
Стабл порно не генерирует, там фильтры жёсткие, скорее всего используют другие нейронки без фильтров, тот же Pixai например и Civil AI. А дальше просто фильтруют косяки в фотошопе, чтобы в глаза сильно не бросалось.
иии??? почему я захожу в галерею игры, а там нет ничего... м?
Слепота болезнь плохая
слабоумие еще хуже. речь про галерею на PG
Я смотрю, эти ребята прямо-таки оседлали конвеер с порноиграми, они там уже и KKИ наклепали, теперь... симулятор?
экранизация гойды
Свиданий 12, а потрахушек 19. Как так то?????
множитель х2