Авторы BECROWNED перенесли релиз на 2027 год - психологический хоррор заглянет и на консоли

Издатель Top Hat Studios и разработчик 13th Street Games объявили о переносе релиза психологического survival horror BECROWNED. Вместо ранее запланированной осени 2026 года игра выйдет в первом квартале 2027-го на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC через Steam. Одновременно разработчики впервые подтвердили консольные версии.

За время разработки BECROWNED заметно изменилась по сравнению с первоначальной концепцией. Новый трейлер показывает проект, который сочетает атмосферу грайндхаусного кино 1970-х и 1980-х годов с сюрреалистичным и мрачным юмором французских хорроров 1970-х. Отдельной частью художественного стиля стали отсылки к русской культуре и литературе.

Главным героем выступает Ричард Торранс — человек, уверенный, что счастье можно получить исключительно благодаря собственной воле и способности контролировать происходящее. Однако за его стремлением к власти скрывается глубокая неудовлетворённость, которая постепенно превращается в навязчивую потребность всё держать под контролем.

Ричарду предстоит оказаться в странном измерении и разобраться в запутанной сети отношений с окружающими. По мере продвижения мир становится всё более сюрреалистичным, а граница между реальностью и безумием постепенно исчезает.

Именно психологическая составляющая должна стать основой BECROWNED: игра предлагает исследовать не только необычное окружение, но и внутреннее состояние героя. Чем сильнее Ричард пытается самостоятельно определить собственное спасение и счастье, тем очевиднее становится вопрос о том, что представляет для него большую угрозу — окружающий кошмар или он сам.