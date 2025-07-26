Сюжетное приключение The Beginner's Guide от авторов культовой The Stanley Parable получит русскую озвучку

Спустя почти 10 лет после релиза сюжетной адвенчуры The Beginner's Guide наконец-то можно будет насладиться русской озвучкой игры, благодаря творческому коллективу Igrovik Team Voice. Локализаторы объявили об этой новости в своей группе.

Пока идет работа над Black Mesa Blue Shift, мы взялись за новый проект — The Beginner's Guide. Этот проект не большой и не займет много времени, но мы постараемся сделать его максимально качественно. Как только работа будет завершена, в нашей группе появится русификатор — не пропустите!

The Beginner's Guide - повествовательная видеоигра, проводящая тонкую грань между реальностью и вымыслом. Только полностью пройдя это приключение, вы сможете понять, насколько хрупок окружающий мир...

Проект имеет "очень положительные" отзывы в Steam и придётся по вкусу тем, кто ценит игры с глубоким сюжетом.