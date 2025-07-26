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The Beginner's Guide 01.10.2015
Адвенчура, Инди, От первого лица, Юмор
7.1 221 оценка

Сюжетное приключение The Beginner's Guide от авторов культовой The Stanley Parable получит русскую озвучку

Избранный Белиара Избранный Белиара

Спустя почти 10 лет после релиза сюжетной адвенчуры The Beginner's Guide наконец-то можно будет насладиться русской озвучкой игры, благодаря творческому коллективу Igrovik Team Voice. Локализаторы объявили об этой новости в своей группе.

Пока идет работа над Black Mesa Blue Shift, мы взялись за новый проект — The Beginner's Guide. Этот проект не большой и не займет много времени, но мы постараемся сделать его максимально качественно. Как только работа будет завершена, в нашей группе появится русификатор — не пропустите!

The Beginner's Guide - повествовательная видеоигра, проводящая тонкую грань между реальностью и вымыслом. Только полностью пройдя это приключение, вы сможете понять, насколько хрупок окружающий мир...

Проект имеет "очень положительные" отзывы в Steam и придётся по вкусу тем, кто ценит игры с глубоким сюжетом.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Вадим Якимов

такое же шизоидное г.0.в.н.о как и стенли парабле, но шизофреникам понравится..)

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