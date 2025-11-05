ЧАТ ИГРЫ
Begraved TBA
Экшен, Ролевая, Выживание, Инди, Кооператив, Подземелья
Бывшие разработчики Valheim анонсировали кооперативную игру про исследование подземелий - Begraved

Gutsz Gutsz

Несколько ведущих создателей Valheim совсем недавно основали собственную небольшую студию под названием Grip Jaw. Команда не стала долго сидеть без дела и практически сразу аносировала свой дебютный проект под названием Begraved. Игроков ждет мрачный кооперативный экшен, где предстоит спускаться в проклятые склепы, полные ловушек, загадок и смертельных угроз. Проект создаётся под руководством креативного директора Робина Эйра и других участников Iron Gate.

В Begraved игрок выступает в роли Gravebound — профессионального расхитителя древних усыпальниц. Однако добыча сокровищ сопровождается неожиданным противником: Налоговым инспектором, который раз в пять игровых дней требует свою долю. Невыплата ведёт к суровым последствиям — возможно, потере прогресса или другим штрафам, детали пока держатся в секрете.

Игра поддерживает кооператив до пяти человек и предлагает обустраивать собственное убежище, где можно хранить найденные трофеи и даже заводить питомцев. Несмотря на мрачную атмосферу, создатели обещают элементы чёрного юмора и акцент на совместных приключениях.

+ ещё 3 картинки

Пока Begraved не имеет точной даты выхода, однако разработчики сообщили, что ранний доступ планируется не раньше 2026 года. Уже сейчас все желающие могут подать заявку на участие в первом игровом тесте через Steam.

