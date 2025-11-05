Бывшие разработчики Valheim анонсировали кооперативную игру про исследование подземелий - Begraved

Несколько ведущих создателей Valheim совсем недавно основали собственную небольшую студию под названием Grip Jaw. Команда не стала долго сидеть без дела и практически сразу аносировала свой дебютный проект под названием Begraved. Игроков ждет мрачный кооперативный экшен, где предстоит спускаться в проклятые склепы, полные ловушек, загадок и смертельных угроз. Проект создаётся под руководством креативного директора Робина Эйра и других участников Iron Gate.

В Begraved игрок выступает в роли Gravebound — профессионального расхитителя древних усыпальниц. Однако добыча сокровищ сопровождается неожиданным противником: Налоговым инспектором, который раз в пять игровых дней требует свою долю. Невыплата ведёт к суровым последствиям — возможно, потере прогресса или другим штрафам, детали пока держатся в секрете.

Игра поддерживает кооператив до пяти человек и предлагает обустраивать собственное убежище, где можно хранить найденные трофеи и даже заводить питомцев. Несмотря на мрачную атмосферу, создатели обещают элементы чёрного юмора и акцент на совместных приключениях.

Пока Begraved не имеет точной даты выхода, однако разработчики сообщили, что ранний доступ планируется не раньше 2026 года. Уже сейчас все желающие могут подать заявку на участие в первом игровом тесте через Steam.