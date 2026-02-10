В Steam стала доступна демоверсия кооперативного хоррора Begraved про ограбление гробниц

Студия Grip Jaw выпустила публичную пробную версию своего дебютного проекта под названием Begraved. Это мрачный кооперативный рогалик от первого лица, сочетающий элементы хоррора и симулятора расхитителя гробниц. Релиз демоверсии приурочен к фестивалю Играм быть.

Действие игры разворачивается в увядающих землях Гории. Игрокам предстоит взять на себя роль персонажей, чья жизнь зависит от способности вовремя платить по счетам. Основной игровой процесс строится вокруг вылазок в процедурно генерируемые подземелья, наполненные ловушками, проклятиями и монстрами. Главная цель заключается в сборе ценных артефактов и успешном возвращении на поверхность. Всю добычу необходимо продавать, чтобы удовлетворить требования сборщика налогов, который приходит каждые несколько дней. Неуплата долга приводит к неминуемой казни персонажа.

Проект ориентирован на совместное прохождение в группе до пяти человек, однако разработчики предусмотрели и одиночный режим. Важной составляющей атмосферы является голосовой чат, работающий с учетом расстояния между игроками. Это заставляет команду держаться вместе, так как в запутанных лабиринтах легко потеряться. В арсенале расхитителей имеются факелы, молоты и кирки, а инвентарь строго ограничен, что вынуждает выбирать между полезными инструментами и найденными сокровищами.

В перерывах между опасными экспедициями пользователи могут обустраивать и украшать свое убежище. В игре реализована система кастомизации хаба, позволяющая расставлять мебель и трофеи, принесенные из подземелий. Также в убежище можно завести питомцев, включая котов. Текущая демоверсия предлагает для ознакомления одну локацию The Cave Crypts и укороченный трехдневный игровой цикл, тогда как в полной версии интервал между визитами сборщика налогов составит пять дней.

Разработчики планируют выпустить Begraved в раннем доступе, где игра пробудет ориентировочно один год. Команда намерена активно работать с отзывами сообщества, добавляя новые регионы, врагов и игровые механики перед полноценным релизом версии 1.0. Скачать ознакомительную версию можно уже сейчас на странице игры в Steam.