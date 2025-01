В Epic Games раздают кооперативную головоломку Behind the Frame: The Finest Scenery

Epic Games Store предлагает забрать Behind the Frame: The Finest Scenery, которая обычно стоит 119 рублей.

Головоломка представляет собой красивую игру про художницу, где нужно завершить свой шедевр. В процессе рисования игроку предстоит узнать интересную историю. В Steam 95% положительных отзывов на основе более 4000 обзоров. Игру можно найти на сайте Epic Games Store.

Забрать можно до 30 января 19:00, после чего начнется следующая раздача экшена про зомби Undying, где надо войти в роль зараженной матери, которая стремится выучить сына основам выживания до обращения в зомби.