Beholder отметит 10-летие цифровым комиксом о буднях управдома и тотальной слежке

Компания Alawar анонсировала Beholder: The Landlord's Handbook — цифровой комикс по мотивам серии Beholder, приуроченный к её десятилетию. Новинка выйдет в Steam 9 ноября и предложит взглянуть на знакомую вселенную глазами управляющего многоквартирным домом.

Проект оформлен в виде официального руководства для начинающих управдомов, выпущенного вымышленным министерством. Однако за инструкциями по поддержанию порядка скрываются привычные для серии темы: слежка, контроль над частной жизнью и необходимость замечать даже самые незначительные подозрительные детали.

Вместо привычного игрового процесса читателей ждут иллюстрированные истории, объединённые форматом справочника. В них найдётся место подслушанным разговорам, запрещённым привычкам жильцов и секретам, которые соседи предпочли бы сохранить в тайне. Всё это сопровождается мрачным визуальным стилем и чёрным юмором, ставшими визитной карточкой Beholder.

Разработчики предлагают взглянуть на повседневные обязанности управдома под непривычным углом: в этом мире недостаточно просто следить за порядком и собирать квартплату. Хороший управляющий должен знать о жильцах практически всё — и, разумеется, вести соответствующие записи.

Beholder: The Landlord's Handbook будет доступна на русском и английском языках. Судя по описанию, проект рассчитан прежде всего на поклонников серии, которые хотят глубже погрузиться в её сатирическую вселенную за пределами игр.

Выход комикса станет частью празднования десятилетия Beholder. Alawar также обещает поделиться дополнительными анонсами в честь юбилея позднее.