В Epic Games Store на следующей неделе пройдёт раздача Beholder - игра будет доступна в России

Epic Games объявила о следующей бесплатной игре — антиутопическом симуляторе наблюдения и подслушивания Beholder от Warm Lamp Games, который можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку Epic Games Store с 22 по 29 ноября. Игра будет доступна в России.

Beholder — это инди-приключенческая игра, вдохновленная произведениями Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли и Рэя Брэдбери. Действие игры происходит в антиутопическом мире, где жизнь граждан полностью контролируется режимом, а конфиденциальность и свобода слова — пережитки прошлого.

Действие в Beholder представлено с боковой перспективы, поскольку камера следует за персонажем. Задача игрока — исследовать многоквартирный дом, заглядывать в замочные скважины квартир, чтобы увидеть, что происходит внутри, и подслушивать жильцов. Когда они уходят, вам нужно обыскать их квартиру на предмет возможных доказательств их преступных деяний.

Когда расследование подходит к концу, вам нужно написать надлежащий отчет и приложить к нему найденные улики. Затем вам придется столкнуться с последствиями своих действий — подозреваемый может быть арестован или даже забит до смерти на глазах у своей семьи представителями правительства.