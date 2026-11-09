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В Китае выставили на продажу предполагаемую GeForce RTX 5090 с 96 ГБ памяти
Полиция Лос-Анджелеса попросила Rockstar дать ей протестировать сторону полиции в GTA 6
"Костры памяти по всем серверам": игроки Final Fantasy 14 устроили трогательное прощание с бас-гитаристом Эйкити Иваи
Директор The Witcher 4 чувствует "огромную ответственность" перед игроками - CD Projekt RED усердно трудится над игрой
Корейские звезды всех мастей снялись в новой масштабной рекламе GTA 6
War Thunder возвращает "Великую войну": игроки смогут получить два истребителя Первой мировой
Blizzard пересматривает экономику World of Warcraft: Forever - за квесты высокого уровня начнут давать больше золота
DREADMOOR получила третье обновление раннего доступа - разработчики исправили квесты и управление катером
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Генри Кавилл рассказал о создании Mustache Protocol, сериале по Warhammer и возможном возвращении к роли Супермена
Обзор Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters: достойный наследник XCOM в суровом мире Warhammer 40,000
Эльо - авторская настольная игра в духе шахмат и "Царя горы"
Косплей Шэдоухарт из Baldur's Gate 3
Косплей Йеннифэр из The Witcher 3: Wild Hunt
Косплей Филиппы Эйльхарт из The Witcher 2: Assassins of Kings
Групповой фотосет персонажей из игры Baldur's Gate 3
Косплей Шэдоухарт из Baldur's Gate 3
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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