Alawar объявила о скором старте открытого тестирования Beholder: Conductor

Компания Alawar поделилась новостями о Beholder: Conductor — нового спин-оффаа к популярной серии Beholder. В декабре этого года на платформе Steam пройдет открытый тест игры, где участники смогут оценить уникальный геймплей и новые механики.
Игрокам предстоит стать проводником на борту поезда Determination Bringer, где каждое действие и решение будут влиять на жизнь пассажиров. Ваша задача — следить за обитателями вагона, сообщать Министерству о подозрительных инцидентах и выполнять секретные миссии, оставаясь незаметным. Уровень секретности и лояльности будет определять успех миссии.
Тизер-трейлер раскрывает атмосферу игры: преданность, бдительность и мгновенные решения создают напряжение, которое заставляет держаться на краю сидения.
Им не надоело? Нет я все 3 части прошел ( 3 худшая ) но может что-то в новой стилистике сделать ? Не?
Надеюсь будет как первая игра,а не как последняя. Которую я даже не прошёл и забросил, так как ну слишком она какая-то растянутая и скучная.