Beholder: Conductor добралась до PlayStation 5 и Nintendo Switch

Alawar сообщила о выходе Beholder: Conductor на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Действие игры разворачивается в гнетущем мире Beholder, где игроки берут на себя роль старшего проводника, которому поручено поддерживать порядок на одном из важнейших поездов Министерства.

Путешествуя по стране, вы будете досматривать пассажиров, обыскивать вагоны и выполнять задания Министерства, решая, на что вы готовы пойти ради служения государству. Сообщайте о контрабандистах, обнаруживайте контрабанду и управляйте последствиями своих действий, поскольку судьба пассажиров — и ваше собственное будущее — находится в ваших руках. Станете ли вы верным слугой режима или будете тихо нарушать правила ради нуждающихся, каждое решение формирует вашу историю на железной дороге.

Версия Beholder: Conductor для Xbox Series появится в ближайшее время.