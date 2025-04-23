На ПК вышел Beholder: Conductor - спин-офф российской трилогии-антиутопии

Компания Alawar выпустила Beholder: Conductor — спин-офф известной антиутопической серии Beholder. Игра доступна на ПК в Steam. В игре нет озвучки, однако весь текст переведен на русский.

Героем новой части стал Уинстон Смит — бдительный старший проводник поезда «Поставщик Решимости». В его задачу входит готовить купе для пассажиров, проверять билеты (и высаживать «зайцев»), организовать питание и заниматься прочими делами своей профессии. В то же время Смит постоянно докладывает Министерству о подозрительных личностях или происшествиях и проводит обыски.

Чем больше рвения проявляет проводник, тем быстрее растет по службе. Со временем он получает доступ в другие части состава — ресторан, VIP-вагон и прочие. Впрочем, заслуженное легко и потерять, например, попавшись на связи с контрабандистами.

Предыдущие три игры вышли в 2016-м, 2018-м и 2022-м. Рейтинги первой части на портале Metacritic составляет 75 баллов из 100, второй — 76 из 100, а третьей — 67 из 100.