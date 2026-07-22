Симулятор кондуктора Beholder: Conductor получил самую большую скидку в Steam с момента релиза

Компания Alawar запустила праздничную акции для своего симулятора кондуктора под названием Beholder: Conductor. Проект присоединился к тематическому «Фестивалю поездов» в цифровом магазине Steam и получил свою самую большую скидку с момента официального релиза. До 3 августа пользователи персональных компьютеров могут приобрести эту мрачную шпионскую игру с выгодой в 70 процентов.

В рамках текущего специального предложения региональная стоимость проекта на территории России снизилась с 520 до 156 рублей. Спин-офф культовой антиутопической серии предлагает игрокам примерить на себя роль старшего проводника на легендарном государственном поезде «Поставщик Решимости». Главной задачей пользователя в пути станет жёсткое поддержание тотального порядка в доверенном вагоне и выполнение секретных приказов Министерства.

Помимо этого, аналогичная скидка в размере 60 процентов в эти дни распространяется на официальный музыкальный саундтрек игры. Разработчики также обновили специальные фанатские наборы, позволяющие сэкономить дополнительные средства при одновременной покупке комплекта с оригинальной Beholder. Полноценная акция продлится до 20:00 по московскому времени, после чего стоимость симулятора вернётся к своему стандартному значению.