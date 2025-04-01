Станьте проводником в мире тотального контроля: Beholder: Conductor выйдет 23 апреля

Alawar объявила дату выхода Beholder: Conductor – спин-оффа культовой антиутопии Beholder. Игра выйдет 23 апреля на PC (Steam).

На этот раз игрокам предстоит стать старшим проводником легендарного поезда «Проводник решимости». Ваша задача – следить за порядком, выявлять нарушителей и докладывать властям. В арсенале – доносы, обыски и запугивание.

Вы будете шпионить за пассажирами, проверять билеты и досматривать багаж в поисках запрещённых предметов. Со временем откроется доступ к VIP-вагонам и ресторанам, где путешествуют чиновники и бизнесмены. Не забывайте следить за коллегами – если кто-то берёт взятки, министерство это оценит.

Будете ли вы верным слугой режима или рискнёте идти против системы? Ваша судьба – в ваших руках.