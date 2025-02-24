Продолжение визуальной новеллы для взрослых Being a DIK выйдет 7 марта

DrPinkCake, разработчик популярной визуальной новеллы для взрослых Being a DIK, анонсировал дату релиза 11 эпизода игры под названием Paradigm Shift (Смена парадигмы). Выход запланирован на 7 марта 2025 года. 11 эпизод будет доступен для покупки только подписчикам Patreon, а в Steam игра выйдет после завершения всего 3 сезона, состоящего из 9-12 эпизодов.

Разработка 11 эпизода длилась 15 месяцев и включает в себя более 7000 рендеров и 392 анимации. Он станет самым большим эпизодом игры на данный момент, по размеру сопоставимым со всем 1 сезоном. Полный размер загружаемой версии составит около 18,2 ГБ, а размер патча — около 6,2 ГБ.

Игра повествует о молодом парне из малообеспеченной семьи, который поступает в колледж Burgmeister & Royce. Когда его втягивают в жизнь первокурсников и уговаривают присоединиться к перспективному братству Delta Iota Kappa (DIK), он попадает в новый мир, полный конфликтов, алкоголя, наркотиков и секса.