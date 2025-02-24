Продолжение визуальной новеллы для взрослых Being a DIK выйдет 7 марта

DrPinkCake, разработчик популярной визуальной новеллы для взрослых Being a DIK, анонсировал дату релиза 11 эпизода игры под названием Paradigm Shift (Смена парадигмы). Выход запланирован на 7 марта 2025 года. 11 эпизод будет доступен для покупки только подписчикам Patreon, а в Steam игра выйдет после завершения всего 3 сезона, состоящего из 9-12 эпизодов.
Разработка 11 эпизода длилась 15 месяцев и включает в себя более 7000 рендеров и 392 анимации. Он станет самым большим эпизодом игры на данный момент, по размеру сопоставимым со всем 1 сезоном. Полный размер загружаемой версии составит около 18,2 ГБ, а размер патча — около 6,2 ГБ.
Игра повествует о молодом парне из малообеспеченной семьи, который поступает в колледж Burgmeister & Royce. Когда его втягивают в жизнь первокурсников и уговаривают присоединиться к перспективному братству Delta Iota Kappa (DIK), он попадает в новый мир, полный конфликтов, алкоголя, наркотиков и секса.
Это где тупо картинки без видео и геймплея???
Там есть мини-игры, анимации, и даже небольшой геймплей, где ты бродишь по локациям/ищешь кликабельные вещи. Но да, по большей части это визуальная новелла, где нужно читать.
Первая игра подобного жанра, которая зацепила чем угодно, но не самим жанром)
Классная игра)
Treasure of Nadia так же, там например сюжет интересный)
Если, скажем, Hades -- король рогаликов, Cookii Clicker -- кликеров, то Being a DIK однозначно лучшая игра своего жанра.
Печально только, что автор начал множить сущности без необходимости, наплодил множество рутов и ответвлений. В результате затраченное время на разработку каждого следующего эпизода растет. В принципе торопиться ему тоже не с руки, на Патреоне денежка за подписку капает, но искать баланс все-таки нужно, иначе с такой прогрессией последние части будет по два года создавать.
Была надежда, что третья арка выйдет в стим до конца 2025года, но теперь уже понятно, что этого не будет, в лучшем случае весна-лето 2026.
https://store.steampowered.com/app/1807120/Being_a_DIK__Season_3