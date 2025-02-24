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Being a DIK 14.02.2020
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
8.9 276 оценок

Продолжение визуальной новеллы для взрослых Being a DIK выйдет 7 марта

2BLaraSex
Новости

DrPinkCake, разработчик популярной визуальной новеллы для взрослых Being a DIK, анонсировал дату релиза 11 эпизода игры под названием Paradigm Shift (Смена парадигмы). Выход запланирован на 7 марта 2025 года. 11 эпизод будет доступен для покупки только подписчикам Patreon, а в Steam игра выйдет после завершения всего 3 сезона, состоящего из 9-12 эпизодов.

Разработка 11 эпизода длилась 15 месяцев и включает в себя более 7000 рендеров и 392 анимации. Он станет самым большим эпизодом игры на данный момент, по размеру сопоставимым со всем 1 сезоном. Полный размер загружаемой версии составит около 18,2 ГБ, а размер патча — около 6,2 ГБ.

Игра повествует о молодом парне из малообеспеченной семьи, который поступает в колледж Burgmeister & Royce. Когда его втягивают в жизнь первокурсников и уговаривают присоединиться к перспективному братству Delta Iota Kappa (DIK), он попадает в новый мир, полный конфликтов, алкоголя, наркотиков и секса.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Это где тупо картинки без видео и геймплея???

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2BLaraSex

Там есть мини-игры, анимации, и даже небольшой геймплей, где ты бродишь по локациям/ищешь кликабельные вещи. Но да, по большей части это визуальная новелла, где нужно читать.

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CardiCard

Первая игра подобного жанра, которая зацепила чем угодно, но не самим жанром)
Классная игра)

0
Jarvis666

Treasure of Nadia так же, там например сюжет интересный)

0
maximus388

Если, скажем, Hades -- король рогаликов, Cookii Clicker -- кликеров, то Being a DIK однозначно лучшая игра своего жанра.
Печально только, что автор начал множить сущности без необходимости, наплодил множество рутов и ответвлений. В результате затраченное время на разработку каждого следующего эпизода растет. В принципе торопиться ему тоже не с руки, на Патреоне денежка за подписку капает, но искать баланс все-таки нужно, иначе с такой прогрессией последние части будет по два года создавать.
Была надежда, что третья арка выйдет в стим до конца 2025года, но теперь уже понятно, что этого не будет, в лучшем случае весна-лето 2026.
https://store.steampowered.com/app/1807120/Being_a_DIK__Season_3

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