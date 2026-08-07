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Being a DIK 14.02.2020
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
8.7 535 оценок

Состоялся релиз 12 эпизода визуальной новеллы для взрослых Being a DIK

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Разработчик Dr PinkCake выпустил 12-й эпизод под названием "Smoke and Fire" (Дым и Огонь) для третьего сезона популярной визуальной новеллы для взрослых Being a DIK. Релиз является финалом третьего сезона и завершает первый учебный год главного героя в колледже B&R.

12-й эпизод официально стал доступен для спонсоров проекта уровня на платформе Patreon. Полноценный релиз третьего сезона в виде DLC для игры в Steam и на GOG ожидается чуть позже, после завершения этапа тестирования. Что ждет игроков в новом эпизоде:

  • Масштабный финал: По заявлению Dr PinkCake, сезон 3 по количеству контента превосходит первые два сезона вместе взятые. Игроков ждут важные сюжетные выборы и кульминация отношений со всеми девушками.
  • Улучшенная версия: В игру было добавлено множество новых фонов, рендеров и свыше ста анимаций.
  • Звуковые эффекты: В обновленные анимации добавлены реалистичные звуки для откровенных сцен. Они доступны в виде дополнительного бесплатного скачиваемого файла (поскольку включение всех звуков сильно увеличило бы размер основного патча).

Что касается продолжения истории, официальная дата релиза 13-го эпизода (первой главы финального 4-го сезона) пока не объявлена, однако, опираясь на текущую дорожную карту автора и средние темпы разработки, ожидать его стоит ориентировочно в конце 2027 года.

ПК 3 Релизы 1
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63
Комментарии:  63
Ваш комментарий
lostpisec

Трешак для неуверенных в себе подростков, и мышлением тоже

48
MNM 777
35
Wokedead
27
Ted Baggins

Жаль, что нет опции в жалобе на пост "Реклама"

21
maximus388

Лучшая игра в своем жанре, где не просто ассеты баб с дырками на фоне банальных сюжетных зарисовок, а есть интересный, разнообразный, комплексный геймплей, приличный объем контента и вариативность в рамках сквозного сюжета.
В стиме в сентябре релиз, ну и потом, судя по динамике и склонности автора к гигантомании, финал будет в лучшем случае лет через 5. Благо торопиться ему некуда: с подписчиков на Патреоне он собирает суммы, полностью покрывающие потребности.

15