Состоялся релиз 12 эпизода визуальной новеллы для взрослых Being a DIK

Разработчик Dr PinkCake выпустил 12-й эпизод под названием "Smoke and Fire" (Дым и Огонь) для третьего сезона популярной визуальной новеллы для взрослых Being a DIK. Релиз является финалом третьего сезона и завершает первый учебный год главного героя в колледже B&R.

12-й эпизод официально стал доступен для спонсоров проекта уровня на платформе Patreon. Полноценный релиз третьего сезона в виде DLC для игры в Steam и на GOG ожидается чуть позже, после завершения этапа тестирования. Что ждет игроков в новом эпизоде:

Масштабный финал: По заявлению Dr PinkCake, сезон 3 по количеству контента превосходит первые два сезона вместе взятые. Игроков ждут важные сюжетные выборы и кульминация отношений со всеми девушками.

По заявлению Dr PinkCake, сезон 3 по количеству контента превосходит первые два сезона вместе взятые. Игроков ждут важные сюжетные выборы и кульминация отношений со всеми девушками. Улучшенная версия: В игру было добавлено множество новых фонов, рендеров и свыше ста анимаций.

В игру было добавлено множество новых фонов, рендеров и свыше ста анимаций. Звуковые эффекты: В обновленные анимации добавлены реалистичные звуки для откровенных сцен. Они доступны в виде дополнительного бесплатного скачиваемого файла (поскольку включение всех звуков сильно увеличило бы размер основного патча).

Что касается продолжения истории, официальная дата релиза 13-го эпизода (первой главы финального 4-го сезона) пока не объявлена, однако, опираясь на текущую дорожную карту автора и средние темпы разработки, ожидать его стоит ориентировочно в конце 2027 года.