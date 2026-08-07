Состоялся релиз 12 эпизода визуальной новеллы для взрослых Being a DIK

Разработчик Dr PinkCake выпустил 12-й эпизод под названием "Smoke and Fire" (Дым и Огонь) для третьего сезона популярной визуальной новеллы для взрослых Being a DIK. Релиз является финалом третьего сезона и завершает первый учебный год главного героя в колледже B&R.
12-й эпизод официально стал доступен для спонсоров проекта уровня на платформе Patreon. Полноценный релиз третьего сезона в виде DLC для игры в Steam и на GOG ожидается чуть позже, после завершения этапа тестирования. Что ждет игроков в новом эпизоде:
- Масштабный финал: По заявлению Dr PinkCake, сезон 3 по количеству контента превосходит первые два сезона вместе взятые. Игроков ждут важные сюжетные выборы и кульминация отношений со всеми девушками.
- Улучшенная версия: В игру было добавлено множество новых фонов, рендеров и свыше ста анимаций.
- Звуковые эффекты: В обновленные анимации добавлены реалистичные звуки для откровенных сцен. Они доступны в виде дополнительного бесплатного скачиваемого файла (поскольку включение всех звуков сильно увеличило бы размер основного патча).
Что касается продолжения истории, официальная дата релиза 13-го эпизода (первой главы финального 4-го сезона) пока не объявлена, однако, опираясь на текущую дорожную карту автора и средние темпы разработки, ожидать его стоит ориентировочно в конце 2027 года.
Трешак для неуверенных в себе подростков, и мышлением тоже
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Лучшая игра в своем жанре, где не просто ассеты баб с дырками на фоне банальных сюжетных зарисовок, а есть интересный, разнообразный, комплексный геймплей, приличный объем контента и вариативность в рамках сквозного сюжета.
В стиме в сентябре релиз, ну и потом, судя по динамике и склонности автора к гигантомании, финал будет в лучшем случае лет через 5. Благо торопиться ему некуда: с подписчиков на Патреоне он собирает суммы, полностью покрывающие потребности.