Выход продолжения визуальной новеллы для взрослых Being a DIK намечено на август 2026 года

Согласно последним статус-отчетам, разработка эпизода 12 визуальной новеллы для взрослых Being a DIK вышла на финишную прямую. На данный момент в очереди рендеринга находится 93 анимации, а оценочное время завершения всей очереди составляет примерно 35 дней. Общее количество анимаций в 12 эпизоде составит 431 - это рекордный показатель для серии. Все сцены уже поставлены, и очередь больше не будет пополняться новыми анимациями. После завершения рендеринга разработчика ждет финальная полировка и бета-тестирование. При отсутствии непредвиденных задержек релиз 12 эпизода на Patreon ожидается в августе 2026 года.



Перед запуском бета-тестирования разработчику предстоит завершить работу над двумя наборами специальных рендеров для Изабеллы и Камилы, дописать прохождение для релиза на Steam и GOG, а также провести тест переноса сохранений в 4 сезон. Одно прохождение эпизода без мини-игр занимает около 6-6,5 часов при вдумчивом чтении. Количество ветвящегося контента остается на традиционно высоком уровне - множество сцен, зависящих от выборов игрока, и уникальные события для каждой ветки.

Ключевым нововведением версии 0.12.0 станет добавление звуковых эффектов в анимации взрослых сцен. Речь идет о звуках тела, а не об озвучке голосами, которые призваны усилить погружение. Звук можно полностью отключить через отдельный ползунок громкости. В главном меню появится кнопка с журналом изменений, а номер версии переместится внутрь нее. На освободившееся место добавится кнопка "Выход", что унифицирует версии для Steam, GOG и Patreon. Следующее обновление статуса разработки ожидается через неделю, где разработчик пообещал показать первые превью новых специальных рендеров.