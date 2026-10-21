Демо Being & Becoming уже доступно в Steam, а релиз намечен на 2027 год

Что делать, если судьба твоего мира уже предрешена, а каждый его житель обречён следовать чужому пророчеству? В Being & Becoming предлагают попытаться переписать эту историю. Разработчики показали новый трейлер атмосферной метроидвании на презентации Critical Reflex Time Showcase 2026 и выпустили бесплатную демоверсию в Steam.

Действие игры разворачивается в умирающем королевстве, существование которого поддерживается коллективным сном тысяч людей, готовых пожертвовать собой. Над миром нависает загадочное пророчество, известное как Слово, и главному герою предстоит либо нарушить предначертанный порядок, либо стать частью надвигающейся катастрофы.

Игроков ждёт исследование мрачных локаций, сражения с опасными противниками и постепенное раскрытие тайн королевства. Всё это сопровождается выразительной пиксельной графикой и гнетущей атмосферой мира, балансирующего между сном и реальностью.

Демо уже доступно в Steam. Полная версия выйдет в 2027 году на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.