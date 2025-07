MMORPG Bellatores перешла на экшен-бой и UE5. Старт закрытого бета-теста в Steam на следующей неделе

Южнокорейский разработчик Nyou предоставил свежую инфу о своей предстоящей MMORPG для ПК, Bellatores. Регистрация на Закрытое Бета-тестирование, которое будет проводиться через Steam, откроется 8 июля, в то время как само Бета-тестирование пройдет в течение пяти дней с 30 июля по 3 августа. В Бете игроки смогут выбрать 2 из 5 запланированных благородных домов, а тест сосредоточится на основном контенте, таком как бои, прогрессия и система навыков.

Ранее игра разрабатывалась на Unreal Engine 4, а система боя была таргетной, как в старых MMORPG (EverQuest, World of Warcraft и Star Wars: The Old Republic и т.п.). Однако теперь произошли значительные изменения: Nyou перешла на Unreal Engine 5 и также решила использовать полноценный экшн-бой, где переключение оружия и управление выносливостью играют основную роль в сражениях.

Bellatores также внедрит свою систему прогрессии, основанную на навыках. Вот что продюсер Ли Ги Бэк раскрыл в новом дневнике разработчиков:

Ключевой особенностью Bellatores является прогрессия, основанная на Мастерстве. Вместо того чтобы следовать фиксированным классам или линейной системе уровней, игроки будут накапливать Мастерство в различных аспектах боя, выживания или ремесла в зависимости от используемого оружия и выбранных активностях. Накапливая Мастерство и достигая определенных вех, вы разблокируете уникальные способности или новые стили боя. Такой подход к прогрессии игроков позволит им испытать различные стили игры, которые будут меняться в зависимости от приобретаемого Мастерства.

Мастерство крафтинга также будет играть важную роль. Эффективность крафта, количество ресурсов и шанс создания редких предметов будут зависеть от мастерства игрока в крафте. Более того, экипировка не будет доступна как лут с фарма, а будет получена исключительно через крафт или торговлю с другими игроками. Кроме того, внешний вид и характеристики созданных предметов будут варьироваться в зависимости от мастерства создателя, что делает крафт не просто дополнительной функцией, а основной системой, которая связывает прогрессию игрока с сообществом.

Тем не менее, будет установлен предел на то, сколько Экспертных Мастерств может получить один игрок в Bellatores. Будет невозможно получить или освоить всё в одиночку. Чтобы получить всё необходимое, игрокам естественно придется сотрудничать друг с другом. Эта система была разработана для поощрения активного взаимодействия в сообществе, что является основной сутью MMORPG. Таким образом, игроки смогут развивать персонажей с уникальными идентичностями, основанными на их Мастерствах, которые, в свою очередь, будут влиять на боевую, выживательную, ремесленную, экономическую и политическую деятельность. Цель системы Мастерства — избежать принуждения к единообразному контенту для всех игроков, позволяя каждому игроку наслаждаться ролевой игрой в соответствии с его собственным стилем игры.

Игра будет запущена в России в 2026 году. ЗБТ пройдет на корейских серверах в Steam.