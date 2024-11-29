Состоялся анонс Bellatores в России - Action-MMORPG от Astrum Entertainment

Российский издатель Astrum Entertainment представил новую Action-MMORPG Bellatores, переносящую игроков в суровый мир средневекового фэнтези. Игра предложит масштабное противостояние пяти фракций, каждая из которых борется за власть, территории и богатства. Игроки смогут выбрать свою сторону и использовать тактические приемы, чтобы привести фракцию к величию. Авторы отмечают следующие особенности: динамичная нон-таргет боевая система, свободное развитие персонажа без уровней и классов, а также возможность принимать участие в масштабных осадах замков и сражениях за ресурсы.

Bellatores также обещает захватывающее погружение в мир политических интриг и стратегических войн. Решения игроков будут влиять на исход событий, будь то предательство, альянсы или доблестная борьба. К слову, ожидается высокая детализация игрового мира и других элементов, так как в основе разработке лежит движок Unreal Engine 5. Игроков ждет бесшовный мир с динамической сменой дня и ночи, разнообразными локациями и проработанной физикой, что делает игру визуально впечатляющей и глубоко атмосферной.

Ожидается, что Bellatores выйдет в 2026 году эксклюзивно на платформе VK Play. Astrum Entertainment позиционирует проект как подходящий для всех уровней игроков: от новичков до ветеранов жанра MMORPG.