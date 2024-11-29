Состоялся анонс Bellatores в России - Action-MMORPG от Astrum Entertainment

Российский издатель Astrum Entertainment представил новую Action-MMORPG Bellatores, переносящую игроков в суровый мир средневекового фэнтези. Игра предложит масштабное противостояние пяти фракций, каждая из которых борется за власть, территории и богатства. Игроки смогут выбрать свою сторону и использовать тактические приемы, чтобы привести фракцию к величию. Авторы отмечают следующие особенности: динамичная нон-таргет боевая система, свободное развитие персонажа без уровней и классов, а также возможность принимать участие в масштабных осадах замков и сражениях за ресурсы.
Bellatores также обещает захватывающее погружение в мир политических интриг и стратегических войн. Решения игроков будут влиять на исход событий, будь то предательство, альянсы или доблестная борьба. К слову, ожидается высокая детализация игрового мира и других элементов, так как в основе разработке лежит движок Unreal Engine 5. Игроков ждет бесшовный мир с динамической сменой дня и ночи, разнообразными локациями и проработанной физикой, что делает игру визуально впечатляющей и глубоко атмосферной.
Ожидается, что Bellatores выйдет в 2026 году эксклюзивно на платформе VK Play. Astrum Entertainment позиционирует проект как подходящий для всех уровней игроков: от новичков до ветеранов жанра MMORPG.
всрато галочку поставил. грубо говоря 2-3 фракции уже незнаешь как быть что делать а 5 ну такое папки мамки уйдут в 2 "топовые" а 3 фракции лапу сосать будут баланс фракций он такой...
да и поназванию созвучно с другим колоколом выживачем - стратегией
на детализацию насрать половина механик через жопу будут. так и будет кнопка кинуть лоха на ГВ но ты должен купить премиум 99 лвла.
прям вижу как они по 100к земельку гильдиям барыжут...
а физика в чем ? в сиськах? сомневаюсь что требушеты и катапульты с баллистами будут стрелять как положено и хоть как-то персонаж будет броню чувствовать с мечем и щитом.
Ты несешь дичь
где дичь то?
Ну видно что ты люто хейтишь русскую игру только потому что она русская.
и? она корейская)
Нет. Игра русская