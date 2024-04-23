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об игре
Bellwright 23.04.2024
Экшен, Адвенчура, Выживание, Открытый мир, Средневековье
7.1 24 оценки

Bellwright: официальный трейлер запуска раннего доступа

KAMA33
Новости

Bellwright представляет собой захватывающую ролевую игру на выживание, где игроки будут строить свое поселение в суровых условиях раннего средневековья и сражаться за свободу угнетенных деревень. Трейлер показывает разнообразные аспекты игры, включая строительство, боевые сцены и развитие сюжета.

В игре вы возьмете на себя роль лидера восстания против тиранического монарха, стремясь освободить своих сограждан от угнетения и раскрыть темные секреты своего рода. Bellwright предлагает игрокам возможность строить и улучшать свое поселение, развивать навыки персонажа, сражаться с врагами и исследовать мир игры.

Bellwright обещает увлекательный игровой опыт с интересным сюжетом, разнообразными заданиями и возможностью влиять на развитие истории своего персонажа и мира в целом. Если вы любите ролевые игры с элементами строительства и выживания, то Bellwright может стать вашим следующим захватывающим приключением.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
AndralStormborn

Опять корявый и убогий инди выживач?

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Александр Мотошвили

боевка "бомба"

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Bassota277

Та не,ну чуть лучше чем у Смуты,не более.

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