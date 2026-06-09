Bellwright выходит на консолях - но всё ещё остаётся в раннем доступе даже спустя годы разработки

Издатель Snail и студия Donkey Crew объявили о выходе крафтингового симулятора выживания Bellwright на PlayStation 5 и Xbox Series уже 9 июня. На первый взгляд это звучит как полноценный релиз, однако ситуация куда интереснее — консольные версии выходят без статуса «раннего доступа», при том что сама игра всё ещё продолжает развиваться в Steam Early Access. Такой подход сегодня встречается нечасто и выглядит как компромисс между расширением аудитории и незавершённым состоянием проекта.

Bellwright впервые появилась в раннем доступе на ПК ещё в апреле 2024 года и с тех пор получила более двух лет обновлений контента. Разработчики подчеркивают, что консольные игроки фактически получат «живую» версию игры, которая продолжает меняться. С одной стороны, это плюс — контент уже обкатан. С другой — остаётся вопрос, насколько комфортно заходить в проект, который официально не считает себя финальным.

По сюжету игрока обвиняют в убийстве принца, после чего он оказывается втянут в историю восстания против Короны. И, честно говоря, эта завязка уже звучит как классический набор для жанра выживания: изгой, побег, возвращение и попытка изменить систему. Но в Bellwright это подаётся через смесь строительства поселений, управления ресурсами и тактических боёв.

Интересно, что игра делает ставку не только на выживание, но и на полноценное развитие поселений и армии. Игроки будут расширять города, обучать рекрутов и управлять экономикой — по масштабу это ближе к гибриду выживания и стратегии, чем к классическому survival-симулятору.

В итоге Bellwright выглядит как типичный пример современной «долгой разработки», где граница между ранним доступом и релизом постепенно стирается. И для игроков на консолях это, пожалуй, главный вопрос: готовы ли они заходить в проект, который всё ещё формируется на ходу.