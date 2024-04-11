Ролевая игра с элементами градостроительства Bellwright выйдет в раннем доступе в конце апреля

Donkey Crew в сотрудничестве с Snail, Inc. объявили сегодня, что их долгожданная ролевая игра о выживании в жанре градостроительства Bellwright дебютирует в раннем доступе Steam 23 апреля. Bellwright обещает искателям приключений необыкновенный опыт, в котором выживание, находчивость и доблесть встречаются в стремлении выковать свою судьбу.
Bellwright представляет собой богатую смесь стратегии, градостроительства и экшена, предлагая игрокам раннего доступа Steam многогранный опыт с первого дня. Действие игры происходит во времена раннего средневековья, сочетая в себе острые ощущения выживания, боя и исследования открытого мира с глубоко захватывающей сюжетной линией, полной интриг и восстаний. Игрокам предстоит возглавить растущее восстание против тиранического Владыки, освободить угнетенные деревни и раскрыть темные тайны своего происхождения.
Очень информативный видос
По описанию Medieval Dynasty напомнило