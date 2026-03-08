Средневековая ролевая игра на выживание Bellwright преодолела отметку в 1 млн проданных копий в раннем доступе Steam

Компания Donkey Crew в партнёрстве с Snail Games USA сообщила, что их популярная средневековая ролевая игра на выживание в открытом мире Bellwright преодолела отметку в 1 миллион проданных копий, находясь ещё в раннем доступе Steam. Недавно было объявлено, что Bellwright выйдет на PlayStation 5, а также на Xbox Series после запуска версии 1.0.

Достижение этого рубежа является для нас явным свидетельством того, что мы на правильном пути в разработке. Получение отзывов и удовольствие от игры для игроков — лучшая награда за наш упорный труд, и это подпитывает нашу мотивацию к улучшению игры и достижению новых высот по мере продвижения через ранний доступ к релизу версии 1.0.

Bellwright — это средневековая ролевая игра на выживание в открытом мире, где вы можете создавать и расширять свои поселения, освобождать земли и помогать жителям, а также вербовать других в своё дело, узнавая больше о жизни, которую вам пришлось оставить. Командуйте своими войсками, докажите свою доблесть в бою и закрепите за собой звание героя своего народа.

С момента премьеры в апреле 2024 года Bellwright получила множество обновлений контента, самым крупным из которых стало обновление «Первое плавание», добавившее новую карту островов Халмар, размер которой примерно на 25% больше, чем в оригинальной игре/ Этот регион площадью более 10 квадратных километров включает в себя совершенно новые сюжетные квесты с несколькими линиями развития, расширенный набор брони и снаряжения, новых животных и зданий, а также вводит систему лояльности и фракций.