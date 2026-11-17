Разработчик Dillion Muse представил релизный трейлер Below the Blades — необычного хоррора от первого лица, в котором игрокам предстоит ремонтировать огромную ветряную турбину во время разрушительного шторма. Игра уже доступна на PC.

События Below the Blades разворачиваются на ветряной турбине под номером 46, оказавшейся во власти разбушевавшейся стихии. Главному герою необходимо выполнить ремонтные работы в экстремальных условиях, когда сильный ветер и опасная высота превращают даже простые действия в серьёзное испытание.

Главная особенность игры заключается в необходимости постоянно следить за физическим состоянием персонажа. Игрокам придётся контролировать запас выносливости, крепко держаться за конструкции и осторожно перемещаться по турбине, чтобы не сорваться вниз.

Релизный трейлер демонстрирует напряжённую атмосферу приключения, где источником ужаса становится сама окружающая среда. Разработчик делает ставку на сочетание опасной высоты, бушующего шторма и постоянного риска потерять опору.

Below the Blades уже вышла на PC в Steam. Для желающих познакомиться с игрой перед покупкой также доступна бесплатная демоверсия.