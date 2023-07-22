Рогалик Below The Stone на тему гномов выйдет на ПК в раннем доступе в четвертом квартале 2023 года ©

Below the Stone, игра-рогалик на тему гномов, созданная разработчиком Strollart и издателем Apogee Entertainment, выйдет в раннем доступе в четвертом квартале 2023 года, а новая демоверсия уже доступна в Steam для ПК и GOG до выхода на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox Series X|S в 2024 году.

Долгожданный roguelike-игра, вошедшая в тройку лучших инди-игр на выставке OTK Games Expo 2022 и вошедшая в число двух лучших инди-игр на TooManyGames 2022 и 2023 годов, раскрывает, что скрывается под поверхностью Королевства Гномов, где проживает длинная родословная доблестных бородатых шахтеров, готовых пожертвовать всем, чтобы заполучить нескончаемые богатства, лежащие под землей.

Хватай кирку и прокладывай путь бесконечных приключений через процедурно сгенерированные пещеры, подземелья и древние руины в более чем 50 биомах.

Начните с предметов первой необходимости любого хорошего дварфского исследователя, кирки и каски, и путешествуйте по пяти все более сложным подземным слоям. Выполняйте миссии своих союзников-дварфов, чтобы накопить богатство и сырье, и плавить десятки уникальных металлов и сплавов для создания инструментов, оружия и снаряжения для грабежа земли.

Находите редкие металлы, такие как арканиум, мифрил и адамантин, а также мифические драгоценные камни, чтобы улучшать и укреплять броню, или объединяйте драгоценные камни для мощных рун!

Инвестируйте в свои спуски, создавая более прочную броню и оружие, повышая шансы на выживание. Сразитесь с полчищами зверей, которые таятся во тьме, используя разнообразное магическое, рукопашное и дальнобойное оружие, подходящее для любого стиля игры, и приходите на помощь полезным союзникам по пути. Подготовьтесь к подземельям с множеством встреч с боссами. Каждый побежденный босс открывает путь в более глубокие слои пещер, где вас ждет еще более ценная добыча и хитрые существа.