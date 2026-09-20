Состоялся анонс BELTFED - гибрида симулятора фабрики и рогалика с обороной базы от колоссальных орд жуков

Инди-команда Hello World Studios, основанная братьями Тоби и Троем Аткинсонами, официально представила дебютный проект под названием BELTFED. Разработка стартовала еще в октябре 2023 года, однако полноценная презентация состоялась только сейчас вместе с открытием страницы в сервисе Steam. Новинка объединяет механики промышленной автоматизации в духе классических производственных симуляторов и структуру стремительного рогалика с элементами обороны базы.

Сюжетная завязка отводит главную роль вышедшему из-под контроля искусственному интеллекту, чья директива требует полной автоматизации уничтожения биологической угрозы. Действие разворачивается на поверхности различных экзотических планет со специфическими условиями и опасностями, куда десантируется командный комплекс Nexus. Процесс требует быстрого развертывания сети конвейеров, плавилен, сборочных линий и генераторов энергии. Главная задача фабрики заключается в непрерывном производстве патронов, ракет, огнеметной смеси и снарядов для постоянного снабжения защитных орудий.

В отличие от масштабных производственных стратегий, требующих десятков часов на развитие, здесь весь цикл спрессован в рамки 1 игровой сессии. Как отметил разработчик Трой Аткинсон, он очень любит игры про строительство заводов, но ему всегда не хватало терпения добраться до финального этапа, поэтому авторы решили перевернуть концепцию жанра и сразу бросить игрока в динамичный экшен. Разработчик добавил, что проект ориентирован как на новичков без сотен свободных часов, так и на опытных фанатов автоматизации, ищущих кардинальной смены темпа.

Сдерживать натиск приходится против колоссальных орд жуков, численность которых на экране может достигать сотен тысяч особей одновременно. Для обороны периметра доступны пулеметы, огнеметы, лазерные вышки, артиллерия, минные поля и дроны, а на поздних этапах в распоряжение поступают орудия, стреляющие черными дырами. По словам ведущего дизайнера Тоби Аткинсона, гигантские масштабы не планировались изначально, однако после сборки раннего прототипа постоянное давление врагов заставило выстраивать базу совершенно иначе. Команда продолжала увеличивать численность атакующих волн, убеждаясь в росте динамики, благодаря чему счетчик истребленных монстров за 1 забег стал легко преодолевать отметку в 1 млн.

Ключевым объектом на карте выступает центральное ядро Nexus, выполняющее роль аналитического процессора и главного склада. Падение этого узла мгновенно обрывает забег и приводит к гибели всей базы, тогда как остальные сооружения и заводы считаются расходным материалом. В процессе обороны предлагаются на выбор специальные карточки модификаций, способные перевернуть тактику за счет подрыва разрушенных зданий или электрических перегрузок сети. Между попытками работает система постоянной мета-прокачки, открывающая доступ к новым зданиям, пушкам, технологиям и альтернативным версиям ядра Nexus.

Проект создается на базе движка Unity, на котором студия обещает добиться плавной отрисовки огромных армий врагов без критических просадок производительности. При этом заявленные системные требования уже вызывают споры среди игроков. Для запуска на минимальных настройках потребуется процессор уровня Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 3 1200, графический адаптер NVIDIA GeForce GTX 960 либо AMD Radeon RX 560, а также 16 ГБ оперативной памяти. В рекомендованной конфигурации значатся процессоры Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT, а объем необходимой памяти и вовсе возрастает до 32 ГБ, что выглядит крайне требовательно для изометрической инди-стратегии.

Полноценный релиз BELTFED на платформе PC в магазине Steam намечен на весну 2027 года. Студия Hello World Studios рассчитывает выпустить общедоступную демоверсию задолго до премьеры, начав сбор отзывов от аудитории на этапе открытого тестирования.