Чернильный мир Bendy and the Dark Revival возродился с полной русской локализацией от The Bullfinch Team

Накануне Нового года что может быть лучше подарков? Вот и команда The Bullfinch Team подумала также и выпустила в свет свою неофициальную полную русскую локализацию (русификатор) для Bendy and the Dark Revival.

За плечами команды сотни пометок в тексте. Десятки переделанных текстур в графических редакторах. Долгие вечера обсуждений на созвонах. Часы актёрской работы за микрофоном. И наконец-то этот долгожданный момент настал!

Теперь чернильный мир предстанет для его фанатов в новом свете. Абсолютно все персонажи заговорили с этого момента на русском - как любимчики фандома, так и новые. Любые вывески, надписи и плакаты без труда донесут замысел авторов на великом и могучем!

И, чтобы заинтересовать игроков и продемонстрировать часть своей работы, команда представила релизный трейлер локализации.

Список актёров заставит приятно удивиться от некоторых имён и тех ролей, которые ими были озвучены. А полный список участвовавших в проекте может заинтересовать какой-нибудь пытливый юный ум.

Спойлер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ -------------------------------------------------------------------------- [РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА] • Юрий Тишанинов ТЕКСТОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ -------------------------------------------------------------------------- [ПЕРЕВОДЧИКИ] • Анастасия Гольцман • Юрий Тишанинов • Светлана Ермакова • Кристина Миронова • Степан Беляев • Диана Спиридонова • Илья Черкасов • Анна Персиянова • Герман Фофанов • Игорь Дёминцев [РЕДАКТОРЫ] • Анастасия Гольцман • Юрий Тишанинов [АВТОРЫ СИНХРОННОГО ТЕКСТА] • Юрий Тишанинов • Анастасия Гольцман ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ------------------------------------------------------------------------- [РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНСУЛЬТАНТ] • Юрий Тишанинов [ХУДОЖНИКИ ПО ТЕКСТУРАМ] • Юрий Тишанинов • Павел Виндец • Светлана Ермакова • Даниил Кузнецов • Роман Нимяев • Глеб Долматов • Михаил Сергеев • Виктор Хон [3D-ХУДОЖНИК] • Даниил Кузнецов [СПЕЦИАЛИСТ ПО ШРИФТАМ] • Юрий Тишанинов ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВИДЕОРЯДА ------------------------------------------------------------------------- [МОНТАЖЁРЫ И ХУДОЖНИКИ] • Юрий Тишанинов • Максим Мищенко • Павел Виндец [КОНСУЛЬТАНТ] • Юрий Тишанинов ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ------------------------------------------------------------------------- [СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИГРОВЫМ РЕСУРСАМ] • Даниил Кузнецов • Spider 91 • Александр Киселев ОЗВУЧИВАНИЕ ------------------------------------------------------------------------- [ОРГАНИЗАТОР СТУДИЙНОЙ ЗАПИСИ] • Виктор Ворон (RavenCat) [РЕЖИССЁРЫ] • Екатерина Дмитрова • Сергей Хогарт [ПОДБОР ГОЛОСОВ] • Юрий Тишанинов [СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЕДЕНИЮ ЗВУКА] • Екатерина Дмитрова ----- МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ----- ["ВСЁ ПРОЙДЁТ"] • Переводчик – Ксения Кулакова (Aisten0k) • Исполнитель – Галина Беляева • Сведение – Вячеслав Беляев • Инструментал – Екатерина Дмитрова ----- АКТЁРСКИЙ СОСТАВ ----- • Одри Дрю – Светлана Ермакова • Уилсон – Алексей Дик • Джоуи Дрю – Пётр Слепцов • Ангел Алиса – Галина Беляева • Эллисон – Галина Беляева • Чернильный демон – Иван Савоськин • Бетти – Василиса Цветкова • Портер – Пётр Гланц • Хайди – Лариса Некипелова • Генри Штейн – Пётр Коврижных • Нэйтан Арч – Александр Коврижных • Дэйл Литтл – Олег Назаров • Ангус Ньюмэн – Алексей Щегорский • Кей Ли – Daria Edrey • Сэмми Лоуренс – Андрей Иванов • Джек Фэйн – Ivan Gideon • Джейн Тодд – Диана Спиридонова • Билл Дантон – Геннадий Новиков • Хэнк Скотт – Леонид Макаров • Грейс Конвэй – Ангелина Гундорина • Шон Флинн – Иван Калинин • Грант Коэн – Андрей Лысенко • Арчи Картер – Иван Калинин • Лэнс Дерби – Василий Титунин • Фил Кларк – Андрей Бархударов • Китти Томпсон – Лариса Некипелова • Стив Макгрегор – Илья Хайко • Уолли Фрэнкс – Александр Новиков • Хранители – Максим Лукин • Автоматизированный голос – Ангелина Райт • Радиокомментатор бейсбольного матча – Максим Граут • Радиокомментатор выставки цветов – Quzman Plays Games • Кинокритик – Михаил Кшиштовский • Хеллоуинский голос – Юрий Тишанинов • Последователи Амока – Михаил Чадов • Лорд Амок – Олег Штигли [ТЁМНЫЕ ГОЛОСА] • Юрий Тишанинов • Диана Спиридонова • Степан Перминов [ПОТЕРЯННЫЕ] • Владимир Полупанов • Александр Лялин (Псовский диктор) • Геннадий Новиков • Александр Игнатенко • Георгий Кармрян • Марина (Tama_Mama) • Мария Верясова • vika_karter • Pandora • Елена Ефремова ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ------------------------------------------------------------------------- • Spider 91 • Илья Алексеев • Дарья Истифорова • Иван Горин • Дмитрий Борисов

Скачать локализацию можно на Playground или в соцсетях команды.

Желаем вам приятных выходных и увлекательного прохождения!