ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bendy and The Dark Revival 15.11.2022
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 205 оценок

Чернильный мир Bendy and the Dark Revival возродился с полной русской локализацией от The Bullfinch Team

Юрий Тишанинов Юрий Тишанинов

Накануне Нового года что может быть лучше подарков? Вот и команда The Bullfinch Team подумала также и выпустила в свет свою неофициальную полную русскую локализацию (русификатор) для Bendy and the Dark Revival.

За плечами команды сотни пометок в тексте. Десятки переделанных текстур в графических редакторах. Долгие вечера обсуждений на созвонах. Часы актёрской работы за микрофоном. И наконец-то этот долгожданный момент настал!

Теперь чернильный мир предстанет для его фанатов в новом свете. Абсолютно все персонажи заговорили с этого момента на русском - как любимчики фандома, так и новые. Любые вывески, надписи и плакаты без труда донесут замысел авторов на великом и могучем!

И, чтобы заинтересовать игроков и продемонстрировать часть своей работы, команда представила релизный трейлер локализации.

Список актёров заставит приятно удивиться от некоторых имён и тех ролей, которые ими были озвучены. А полный список участвовавших в проекте может заинтересовать какой-нибудь пытливый юный ум.

Спойлер

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ

--------------------------------------------------------------------------

[РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА]

• Юрий Тишанинов

ТЕКСТОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

--------------------------------------------------------------------------

[ПЕРЕВОДЧИКИ]

• Анастасия Гольцман

• Юрий Тишанинов

• Светлана Ермакова

• Кристина Миронова

• Степан Беляев

• Диана Спиридонова

• Илья Черкасов

• Анна Персиянова

• Герман Фофанов

• Игорь Дёминцев

[РЕДАКТОРЫ]

• Анастасия Гольцман

• Юрий Тишанинов

[АВТОРЫ СИНХРОННОГО ТЕКСТА]

• Юрий Тишанинов

• Анастасия Гольцман

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

-------------------------------------------------------------------------

[РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНСУЛЬТАНТ]

• Юрий Тишанинов

[ХУДОЖНИКИ ПО ТЕКСТУРАМ]

• Юрий Тишанинов

• Павел Виндец

• Светлана Ермакова

• Даниил Кузнецов

• Роман Нимяев

• Глеб Долматов

• Михаил Сергеев

• Виктор Хон

[3D-ХУДОЖНИК]

• Даниил Кузнецов

[СПЕЦИАЛИСТ ПО ШРИФТАМ]

• Юрий Тишанинов

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВИДЕОРЯДА

-------------------------------------------------------------------------

[МОНТАЖЁРЫ И ХУДОЖНИКИ]

• Юрий Тишанинов

• Максим Мищенко

• Павел Виндец

[КОНСУЛЬТАНТ]

• Юрий Тишанинов

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------

[СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИГРОВЫМ РЕСУРСАМ]

• Даниил Кузнецов

• Spider 91

• Александр Киселев

ОЗВУЧИВАНИЕ

-------------------------------------------------------------------------

[ОРГАНИЗАТОР СТУДИЙНОЙ ЗАПИСИ]

• Виктор Ворон (RavenCat)

[РЕЖИССЁРЫ]

• Екатерина Дмитрова

• Сергей Хогарт

[ПОДБОР ГОЛОСОВ]

• Юрий Тишанинов

[СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЕДЕНИЮ ЗВУКА]

• Екатерина Дмитрова

----- МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ -----

["ВСЁ ПРОЙДЁТ"]

• Переводчик – Ксения Кулакова (Aisten0k)

• Исполнитель – Галина Беляева

• Сведение – Вячеслав Беляев

• Инструментал – Екатерина Дмитрова

----- АКТЁРСКИЙ СОСТАВ -----

• Одри Дрю – Светлана Ермакова

• Уилсон – Алексей Дик

• Джоуи Дрю – Пётр Слепцов

• Ангел Алиса – Галина Беляева

• Эллисон – Галина Беляева

• Чернильный демон – Иван Савоськин

• Бетти – Василиса Цветкова

• Портер – Пётр Гланц

• Хайди – Лариса Некипелова

• Генри Штейн – Пётр Коврижных

• Нэйтан Арч – Александр Коврижных

• Дэйл Литтл – Олег Назаров

• Ангус Ньюмэн – Алексей Щегорский

• Кей Ли – Daria Edrey

• Сэмми Лоуренс – Андрей Иванов

• Джек Фэйн – Ivan Gideon

• Джейн Тодд – Диана Спиридонова

• Билл Дантон – Геннадий Новиков

• Хэнк Скотт – Леонид Макаров

• Грейс Конвэй – Ангелина Гундорина

• Шон Флинн – Иван Калинин

• Грант Коэн – Андрей Лысенко

• Арчи Картер – Иван Калинин

• Лэнс Дерби – Василий Титунин

• Фил Кларк – Андрей Бархударов

• Китти Томпсон – Лариса Некипелова

• Стив Макгрегор – Илья Хайко

• Уолли Фрэнкс – Александр Новиков

• Хранители – Максим Лукин

• Автоматизированный голос – Ангелина Райт

• Радиокомментатор бейсбольного матча – Максим Граут

• Радиокомментатор выставки цветов – Quzman Plays Games

• Кинокритик – Михаил Кшиштовский

• Хеллоуинский голос – Юрий Тишанинов

• Последователи Амока – Михаил Чадов

• Лорд Амок – Олег Штигли

[ТЁМНЫЕ ГОЛОСА]

• Юрий Тишанинов

• Диана Спиридонова

• Степан Перминов

[ПОТЕРЯННЫЕ]

• Владимир Полупанов

• Александр Лялин (Псовский диктор)

• Геннадий Новиков

• Александр Игнатенко

• Георгий Кармрян

• Марина (Tama_Mama)

• Мария Верясова

• vika_karter

• Pandora

• Елена Ефремова

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО

-------------------------------------------------------------------------

• Spider 91

• Илья Алексеев

• Дарья Истифорова

• Иван Горин

• Дмитрий Борисов

Скачать локализацию можно на Playground или в соцсетях команды.

Желаем вам приятных выходных и увлекательного прохождения!
10
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий