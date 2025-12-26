Чернильный мир Bendy and the Dark Revival возродился с полной русской локализацией от The Bullfinch Team

Накануне Нового года что может быть лучше подарков? Вот и команда The Bullfinch Team подумала также и выпустила в свет свою неофициальную полную русскую локализацию (русификатор) для Bendy and the Dark Revival.
За плечами команды сотни пометок в тексте. Десятки переделанных текстур в графических редакторах. Долгие вечера обсуждений на созвонах. Часы актёрской работы за микрофоном. И наконец-то этот долгожданный момент настал!
Теперь чернильный мир предстанет для его фанатов в новом свете. Абсолютно все персонажи заговорили с этого момента на русском - как любимчики фандома, так и новые. Любые вывески, надписи и плакаты без труда донесут замысел авторов на великом и могучем!
И, чтобы заинтересовать игроков и продемонстрировать часть своей работы, команда представила релизный трейлер локализации.
Список актёров заставит приятно удивиться от некоторых имён и тех ролей, которые ими были озвучены. А полный список участвовавших в проекте может заинтересовать какой-нибудь пытливый юный ум.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ ЛОКАЛИЗАЦИИ
--------------------------------------------------------------------------
[РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА]
• Юрий Тишанинов
ТЕКСТОВАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
--------------------------------------------------------------------------
[ПЕРЕВОДЧИКИ]
• Анастасия Гольцман
• Юрий Тишанинов
• Светлана Ермакова
• Кристина Миронова
• Степан Беляев
• Диана Спиридонова
• Илья Черкасов
• Анна Персиянова
• Герман Фофанов
• Игорь Дёминцев
[РЕДАКТОРЫ]
• Анастасия Гольцман
• Юрий Тишанинов
[АВТОРЫ СИНХРОННОГО ТЕКСТА]
• Юрий Тишанинов
• Анастасия Гольцман
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
-------------------------------------------------------------------------
[РУКОВОДИТЕЛЬ И КОНСУЛЬТАНТ]
• Юрий Тишанинов
[ХУДОЖНИКИ ПО ТЕКСТУРАМ]
• Юрий Тишанинов
• Павел Виндец
• Светлана Ермакова
• Даниил Кузнецов
• Роман Нимяев
• Глеб Долматов
• Михаил Сергеев
• Виктор Хон
[3D-ХУДОЖНИК]
• Даниил Кузнецов
[СПЕЦИАЛИСТ ПО ШРИФТАМ]
• Юрий Тишанинов
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВИДЕОРЯДА
-------------------------------------------------------------------------
[МОНТАЖЁРЫ И ХУДОЖНИКИ]
• Юрий Тишанинов
• Максим Мищенко
• Павел Виндец
[КОНСУЛЬТАНТ]
• Юрий Тишанинов
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
-------------------------------------------------------------------------
[СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ИГРОВЫМ РЕСУРСАМ]
• Даниил Кузнецов
• Spider 91
• Александр Киселев
ОЗВУЧИВАНИЕ
-------------------------------------------------------------------------
[ОРГАНИЗАТОР СТУДИЙНОЙ ЗАПИСИ]
• Виктор Ворон (RavenCat)
[РЕЖИССЁРЫ]
• Екатерина Дмитрова
• Сергей Хогарт
[ПОДБОР ГОЛОСОВ]
• Юрий Тишанинов
[СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЕДЕНИЮ ЗВУКА]
• Екатерина Дмитрова
----- МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ -----
["ВСЁ ПРОЙДЁТ"]
• Переводчик – Ксения Кулакова (Aisten0k)
• Исполнитель – Галина Беляева
• Сведение – Вячеслав Беляев
• Инструментал – Екатерина Дмитрова
----- АКТЁРСКИЙ СОСТАВ -----
• Одри Дрю – Светлана Ермакова
• Уилсон – Алексей Дик
• Джоуи Дрю – Пётр Слепцов
• Ангел Алиса – Галина Беляева
• Эллисон – Галина Беляева
• Чернильный демон – Иван Савоськин
• Бетти – Василиса Цветкова
• Портер – Пётр Гланц
• Хайди – Лариса Некипелова
• Генри Штейн – Пётр Коврижных
• Нэйтан Арч – Александр Коврижных
• Дэйл Литтл – Олег Назаров
• Ангус Ньюмэн – Алексей Щегорский
• Кей Ли – Daria Edrey
• Сэмми Лоуренс – Андрей Иванов
• Джек Фэйн – Ivan Gideon
• Джейн Тодд – Диана Спиридонова
• Билл Дантон – Геннадий Новиков
• Хэнк Скотт – Леонид Макаров
• Грейс Конвэй – Ангелина Гундорина
• Шон Флинн – Иван Калинин
• Грант Коэн – Андрей Лысенко
• Арчи Картер – Иван Калинин
• Лэнс Дерби – Василий Титунин
• Фил Кларк – Андрей Бархударов
• Китти Томпсон – Лариса Некипелова
• Стив Макгрегор – Илья Хайко
• Уолли Фрэнкс – Александр Новиков
• Хранители – Максим Лукин
• Автоматизированный голос – Ангелина Райт
• Радиокомментатор бейсбольного матча – Максим Граут
• Радиокомментатор выставки цветов – Quzman Plays Games
• Кинокритик – Михаил Кшиштовский
• Хеллоуинский голос – Юрий Тишанинов
• Последователи Амока – Михаил Чадов
• Лорд Амок – Олег Штигли
[ТЁМНЫЕ ГОЛОСА]
• Юрий Тишанинов
• Диана Спиридонова
• Степан Перминов
[ПОТЕРЯННЫЕ]
• Владимир Полупанов
• Александр Лялин (Псовский диктор)
• Геннадий Новиков
• Александр Игнатенко
• Георгий Кармрян
• Марина (Tama_Mama)
• Мария Верясова
• vika_karter
• Pandora
• Елена Ефремова
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО
-------------------------------------------------------------------------
• Spider 91
• Илья Алексеев
• Дарья Истифорова
• Иван Горин
• Дмитрий Борисов
Скачать локализацию можно на Playground или в соцсетях команды.
Желаем вам приятных выходных и увлекательного прохождения!