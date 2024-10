Долгожданные новости по полной русской локализации Bendy and the Dark Revival

В связи с выходом официального текстового перевода игры, команда The Bullfinch Team, ранее объявлявшая о старте работ по локализации Bendy and the Dark Revival, наконец-то прервала своё молчание и выпустила пост о текущем положении дел в проекте.

Они сообщают, что несмотря на данный факт, работа продолжится. Вот выжимка основных положений из их новости:

ожидается ПОЛНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ игры (шрифты, текст, текстуры, 3D-модели, озвучка);

перевод на финальной стадии корректуры и редактуры, готово 81% текста (остались элементы интерфейса, титры и парочка книжек);

утверждено 72% текстур, а отрисовано - 8;

к озвучанию привлечены как талантливые самородки, так и знакомые многим людям маэстро дубляжа;

большая часть материала уже записана.

Чтобы не быть голословными, The Bullfinch Team продемонстрировали бэкстейдж записи двух потерянных (персонажи игры) от:

Александра Лялина (Псовского диктора).

(ВИДЕО)

Марии Верясовой.

(ВИДЕО)

Сроки выпуска полной локализации не уточняются, однако команда продолжает в свободное от работы время заниматься проектом и надеется выпустить такой итоговый продукт, который сможет порадовать многих фанатов серии игр про Бенди.