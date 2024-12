Новый бэкстейдж озвучания Bendy and the Dark Revival от The Bullfinch Team

Команда локализаторов The Bullfinch Team продолжает делиться с публикой обновлениями по ходу производства своей версии полной русской локализации Bendy and the Dark Revival.

В прошлый раз пост был посвящён готовым на более чем пятьдесят процентов текстурам с демонстрацией таковых в процессе геймплея. В этот раз в честь приближающегося Нового года они решили продемонстрировать бэкстейдж с записи озвучки четырёх персонажей, три из которых играют ключевую роль в сюжете игры.

В ролях:

Спойлер

Одри

Светлана Ермакова

Генри Штейн

Пётр Коврижных

Ангел Алиса

Галина Беляева

Билл Дантон

Геннадий Новиков

Работа над проектом продолжится и в 2025 году.