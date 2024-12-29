Новый бэкстейдж озвучания Bendy and the Dark Revival от The Bullfinch Team

Команда локализаторов The Bullfinch Team продолжает делиться с публикой обновлениями по ходу производства своей версии полной русской локализации Bendy and the Dark Revival.
В прошлый раз пост был посвящён готовым на более чем пятьдесят процентов текстурам с демонстрацией таковых в процессе геймплея. В этот раз в честь приближающегося Нового года они решили продемонстрировать бэкстейдж с записи озвучки четырёх персонажей, три из которых играют ключевую роль в сюжете игры.
В ролях:
- Одри
- Светлана Ермакова
- Генри Штейн
- Пётр Коврижных
- Ангел Алиса
- Галина Беляева
- Билл Дантон
- Геннадий Новиков
Работа над проектом продолжится и в 2025 году.
В очередной раз убеждаюсь что ничего ни хочу знать об актерах озвучки и тем более видеть их лица.
Ваше право. Есть и другой "лагерь" людей в данном вопросе, кому это интересно. Так что можете просто не смотреть такие новости и/или видео.
Всех благ :з