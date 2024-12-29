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Bendy and The Dark Revival 15.11.2022
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.4 178 оценок

Новый бэкстейдж озвучания Bendy and the Dark Revival от The Bullfinch Team

Юрий Тишанинов

Команда локализаторов The Bullfinch Team продолжает делиться с публикой обновлениями по ходу производства своей версии полной русской локализации Bendy and the Dark Revival.

В прошлый раз пост был посвящён готовым на более чем пятьдесят процентов текстурам с демонстрацией таковых в процессе геймплея. В этот раз в честь приближающегося Нового года они решили продемонстрировать бэкстейдж с записи озвучки четырёх персонажей, три из которых играют ключевую роль в сюжете игры.

В ролях:

Спойлер
  • Одри
    • Светлана Ермакова
  • Генри Штейн
    • Пётр Коврижных
  • Ангел Алиса
    • Галина Беляева
  • Билл Дантон
    • Геннадий Новиков

Работа над проектом продолжится и в 2025 году.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
dexxxx123

В очередной раз убеждаюсь что ничего ни хочу знать об актерах озвучки и тем более видеть их лица.

-3
Юрий Тишанинов

Ваше право. Есть и другой "лагерь" людей в данном вопросе, кому это интересно. Так что можете просто не смотреть такие новости и/или видео.
Всех благ :з

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