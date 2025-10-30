Один из крупных этапов полной русской локализации Bendy and the Dark Revival закончен

Пока все фанаты мира Бенди готовятся узреть 31 октября загадочный тизер от TheMeatly, команда локализаторов The Bullfinch Team сообщила о том, что они завершили этап перерисовки текстур и изменения 3D-моделей в Bendy and the Dark Revival ("Бенди и тёмное возрождение")! И, в связи с этим, они решили продемонстрировать всем заинтересованным результаты своей кропотливой работы в виде отчётного ролика.
Тёмный и загадочный мир Бенди, локализированные текстуры и 3D-модели и погружающий эмбиент уже ждут своего зрителя, чтобы подарить ту самую атмосферу, которую многие так жаждут ощутить перед праздником.
В процессе локализации всего объема текстур и 3D-моделей участвовал художественный отдел команды из 8 человек:
Художественный отдел команды
- Руководитель и консультант
--- Юрий Тишанинов
- Художники по текстурам
--- Юрий Тишанинов
--- Павел Виндец
--- Светлана Ермакова
--- Даниил Кузнецов
--- Роман Нимяев
--- Глеб Долматов
--- Михаил Сергеев
--- Виктор Хон
- 3D-художник
--- Даниил Кузнецов
- Специалист по шрифтам
--- Юрий Тишанинов
The Bullfinch Team благодарят каждого, кто ожидает их локализацию, однако пока не сообщает о сроке её выхода в связи с оставшимися моментами, над которыми им ещё предстоит поколдовать ради финальной "ВАУ-магии" на релизе!