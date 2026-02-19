ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Bendy and The Dark Revival 15.11.2022
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 210 оценок

Представлен полный каст актёров из озвучки Bendy and the Dark Revival от The Bullfinch Team

Юрий Тишанинов Юрий Тишанинов

Совместно с релизом обновленной версии полной неофициальной локализации к Bendy and the Dark Revival команда The Bullfinch Team решила выложить видео, которое знакомит игроков и фанатов вселенной Бенди с актёрами, подарившими свои голоса персонажам чернильного мира.

Напомним: после релиза обновления игры в январе этого года русификатор временно стал нерабочим из-за изменений в структуре файлов, однако теперь это устранено и внесены небольшие правки в итоговый продукт.

Желаем приятного просмотра и увлекательного прохождения!
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий