Представлен полный каст актёров из озвучки Bendy and the Dark Revival от The Bullfinch Team

Совместно с релизом обновленной версии полной неофициальной локализации к Bendy and the Dark Revival команда The Bullfinch Team решила выложить видео, которое знакомит игроков и фанатов вселенной Бенди с актёрами, подарившими свои голоса персонажам чернильного мира.

Напомним: после релиза обновления игры в январе этого года русификатор временно стал нерабочим из-за изменений в структуре файлов, однако теперь это устранено и внесены небольшие правки в итоговый продукт.

Желаем приятного просмотра и увлекательного прохождения!